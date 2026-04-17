라인게임즈, 조동현·배영진 공동대표 체제…"글로벌 경쟁력 확대"

라인게임즈가 신임 대표이사에 조동현 현 대표와 배영진 전 최고전략책임자(CSO)를 선임했다고 17일 밝혔다. 공동대표 체제를 통해 게임 사업의 글로벌 경쟁력을 끌어올리고, 변화하는 시장 환경에 기민하게 대응할 수 있는 조직 역량 강화에 집중할 계획이다.

조 공동대표는 서울대 전기공학부를 졸업하고 넥슨코리아 개발 실장과 신사업본부장을 역임했다. 2014년에는 게임 개발사 슈퍼어썸을 설립해 현재까지 대표직을 겸직하고 있다.

2023년에는 라인게임즈 최고운영책임자(COO)로 합류해 '창세기전 모바일'의 성공적인 출시와 시장 안착을 주도했으며, 이를 기반으로 이듬해 3월께 공동대표에 선임돼 회사 사업 전반을 이끌어왔다.

배 신임 공동대표는 서울대 경영학과를 졸업한 투자 전문가로, PIA PE와 넥슨 투자실을 거쳐 게임사 모빌팩토리를 설립했다.

2023년까지 라인게임즈 최고재무책임자(CFO)와 최고전략책임자(CSO)를 역임했고, 최근에는 메디컬·헬스케어 초기전문투자사인 벤처캐피탈 테일벤처스를 설립하고 운영하기도 했다.

라인게임즈는 공동대표 체제 출범과 함께 사업 경쟁력 강화에 속도를 낼 계획이다. '엠버 앤 블레이드'를 필두로 연내 3종 이상의 PC 신작을 공개하고, 모바일 부문에서는 '대항해시대 오리진'의 중국 출시와 '창세기전 모바일'의 글로벌 출시를 통해 글로벌 시장을 공략한다.

'페어리테일 퀘스트'와 '애니멀 버스터즈'로 시작된 모바일 다작 전략도 가속화할 예정이다.

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조동현·배영진 라인게임즈 공동대표는 "중요한 시기에 대표를 맡게 돼 책임이 막중하다"며 "치열해지는 시장 환경 속에서 회사의 내실을 강화하고, 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 경쟁력을 확보하겠다"고 말했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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