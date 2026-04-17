천문학적 성과급 전망에 잡음 이어져

"세제·금융 지원 고려해야" 지적

"지역화폐 지급" 주장까지 등장

카드형 경기지역화폐 사진으로 본문과 직접적 연관 없음. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

글로벌 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체 '슈퍼사이클'이 본격화하면서 삼성전자와 SK하이닉스의 실적이 급증하고 있다. 이에 따라 내년 초 지급될 성과급 규모 역시 천문학적 수준이 예상되면서 기업 내부 보상 문제를 넘어 사회적 논쟁으로까지 확산하는 모습이다.

특히 정부 지원과 산업 인프라 투입이 병행됐던 산업 특성상, 막대한 성과가 특정 기업 임직원에게 집중되는 것이 적절한지를 둘러싼 논의가 커지고 있다. 일각에서는 내수 활성화를 이유로 "성과급을 지역화폐로 지급하자"는 황당한 주장까지 등장했다.

SK하이닉스, 1인당 성과급 13억원 전망

최근 글로벌 투자은행 맥쿼리는 SK하이닉스의 내년 영업이익을 447조원으로 추정했다. 이를 기준으로 초과이익분배금(PS) 재원은 약 44조7000억원에 달하며 전체 임직원(약 3만4500명) 기준 1인당 평균 약 12억9000만원의 성과급 지급이 가능하다는 계산이 나온다.

경기 이천 SK하이닉스 본사에서 직원들이 퇴근하고 있다. 원본보기 아이콘

이 같은 전망은 지난해 단행된 성과급 제도 개편 영향으로 풀이된다. SK하이닉스는 노사 합의를 통해 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용하되 기존 '기본급 1000%'였던 상한을 폐지했다. 이에 따라 실적이 개선될 경우 성과급이 사실상 제한 없이 증가하는 구조가 마련됐다.

실제 올해 역시 '억대 성과급'이 현실화할 전망이다. 증권가는 SK하이닉스의 올해 영업이익을 251조원으로 추정하고 있으며 이를 적용하면 내년 초 지급되는 성과급은 1인당 평균 7억2800만원 수준으로 예상된다.

이 같은 흐름은 업계 전반으로 확산하는 분위기다. 삼성전자 노조 역시 공동투쟁본부를 구성하고 영업이익의 15%를 성과급으로 배분할 것을 요구하고 있다. 영업이익 300조원을 기준으로 하면 약 45조원 규모로 반도체(DS) 부문 직원(약 7만7000명) 기준 1인당 평균 5억8000만원 수준의 성과급이 가능하다는 계산이다.

"삼전·하닉 성과는 국민과 함께 만든 것"

온라인상에서는 이를 둘러싼 다양한 주장도 이어지고 있다. 최근 한 누리꾼은 "삼성전자와 SK하이닉스의 성과는 국민과 함께 만든 것"이라며 "성과급이 부동산 등 자산시장으로 흘러가지 않도록 지역화폐로 지급하자"고 주장했다.

또 다른 누리꾼은 "하이닉스 망하고 산은(산업은행) 통해서 국세 털어서 부활시켰는데 그럼 당연히 하이닉스 성과급도 전 국민이 같이 나눠야 하는 거 아닌가"라며 "왜 하이닉스만 받느냐"고 지적했다.

정부 지원 속 성장…형평성 논란↑

이 같은 논란의 배경에는 반도체 산업에 대한 정부 지원이 자리하고 있다. 정부는 2023년 'K-칩스법'을 통해 연구개발과 시설 투자에 대해 최대 20% 세액공제를 제공했고, 최근 2년간 두 기업이 받은 세제 혜택은 약 20조원에 달하는 것으로 알려졌다.

여기에 반도체특별법을 통한 인프라 지원과 정책금융까지 더해지며 산업 전반에 공적 지원이 집중됐다. 특히 불황기에는 산업은행이 저리 대출을 공급하는 등 금융 지원이 이뤄졌고 도로·전력·용수 등 기반시설 역시 정부 주도로 구축됐다.

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이 때문에 일각에서는 "국민 세금이 투입된 산업에서 임직원만 '로또 수준' 성과급을 받는 것이 적절한가"라는 비판이 이어지고 있다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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