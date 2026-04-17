신한투자증권은 고령 및 초보 투자자를 중심으로 레버리지 투자 위험관리 체계를 강화했다고 17일 밝혔다. 이는 최근 레버리지 투자가 증가하면서 투자 경험이 부족한 고객층의 위험 노출 가능성이 커지고 있는데 따른 조치다.

이에 따라 고령 및 초보 투자자들을 대상으로 레버리지 투자 위험 고지를 강화하는 동시, 투자 적격성 점검 절차를 체계화했다. 구체적으로는 서비스 등록 단계부터 실제 거래 실행까지 전 과정에 대한 프로세스를 재정비했다. HTS, MTS, 웹 화면 대출 신청 및 신용거래 화면 내 유의사항 문구를 추가해 투자 위험을 보다 명확히 인지할 수 있도록 했다. 또한 신용거래신청서, 신용거래설명서 내에 고령투자자 관련 안내사항을 추가해 투자 경험, 연령, 거래 패턴 등을 고려한 안내 절차도 제공한다.

신한투자증권은 초보투자자를 위한 교육 영상도 제작해 MTS 내 게시할 예정이다. 교육 영상에는 레버리지 투자 용어에 대한 쉬운 풀이와 레버리지 투자 위험에 대한 안내 등이 담긴다. 이밖에 고객을 대면하는 영업점에서는 고령투자자를 위한 전문 상담 인력을 배치해 연령·상황별 맞춤형 투자 상담을 운영하고, 상담 이력 기반의 사후관리와 리스크 모니터링도 강화한다.

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정용욱 신한투자증권 신한프리미어 총괄사장은 "이번 조치를 통해 고객 보호 기능을 강화하는 동시에 내부 부서 간 협업 기반의 리스크 관리 체계를 고도화할 계획"이라며 "고령투자자 및 초보투자자 보호를 위한 선제적 대응을 강화해 건전한 투자 환경 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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