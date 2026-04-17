경기도자치경찰위원회가 도민의 안전한 보행 환경 조성을 위해 1인 가구와 빈집 밀집 지역, 다중밀집 지역과 둘레길, 학교 주변 교육환경 보호구역 등을 중심으로 환경개선을 추진한다.

도 자치경찰위원회는 오는 30일까지 침입 절도 예방, 야간 안전 확보 등 지역별 치안 현안에 맞춰 범죄 취약지역을 정비하는 범죄 예방설계(CPTED) 프로젝트 '지역 테마형 범죄예방 환경개선 사업' 신청을 받는다고 17일 밝혔다.

특히 올해는 예산을 7억원으로 지난해보다 2억원 확대했다.

도 자치경찰위원회는 치안 인프라를 확충하고 사후 관리까지 강화하기 위해 시군 예산 매칭이 확정된 관서에 가점을 부여할 계획이다. 선정된 관서에는 사업 성격에 따라 최대 2억 원의 사업비가 차등 지원되며, 환경개선 기간은 10월까지다.

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김정연 도 자치경찰위원회 사무국장은 "지역마다 치안 수요가 다른 만큼 현장 점검을 통해 시급한 곳을 면밀히 살피고 있다"며 "지자체와 협력을 강화해 도민이 체감하는 안전도를 높이겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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