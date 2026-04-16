경남도가 중동전쟁 여파에 대응하기 위한 '도민생활지원금'이 포함된 올해 첫 경남도 추가경정예산안이 도의회를 통과했다.

도의회는 16일 제431회 임시회 제2차 본회의를 열고 2026년도 제1회 경남도 추가경정예산안을 의결했다.

의결된 예산안은 14조 8247억원 규모로 올해 기정예산보다 5397억원(3.8％)이 늘었다.

그중 3288억원은 경남도가 도민 1인당 10만원씩 지급하는 '도민생활지원금' 예산이다.

도는 중동전쟁 여파로 위축된 소비 심리를 회복하고 도민 생활 부담을 덜고자 지방채 발행 없이 전액 도비로 생활지원금 예산을 편성했다.

지원금은 이달 30일부터 6월 30일까지 '경남도민생활지원금 누리집' 또는 주소지 읍면동 행정복지센터 방문으로 신청할 수 있다.

도민생활지원금 지급 방식은 지역사랑상품권, 선불카드, 신용카드 중에서 선택하면 된다.

받은 지원금은 주소지 내 전통시장과 소상공인 업소에서 쓸 수 있으며, 백화점, 대형마트 유흥업소, 연 매출 30억원 초과 사업장은 제외된다.

도는 또 정부가 전쟁 추경 예산으로 소득 기준 하위 70% 국민에게 지급하는 '고유가 피해지원금' 중 경남도민 대상으로 도가 부담해야 할 500억원도 예비비로 추경예산에 편성했다.

앞서 박완수 도지사는 도민생활지원금 지급에 대해 "선거를 앞두고 있지만, 중동 사태로 많은 도민이 생활에 어려움을 겪고 있고 지역 내수가 침체한 상황"이라며 "도민 생활을 챙기는 게 책무인 도지사가 선거를 앞뒀다고 해서 도민 사정을 챙기지 않을 순 없다"고 강조했다.

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이어 "330만 도민의 살림을 챙기는 게 도지사의 당연한 역할이니 지원금 지급에 대해 누구에게든 당당하게 말할 수 있다"라며 "도민 생활지원금이 도민들의 생활 부담을 조금이나마 덜어드리고 침체한 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 소중한 마중물이 되길 간절히 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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