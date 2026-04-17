옛 기술, 오늘의 감각으로 다시 태어나다
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국립무형유산원, 전통공예 전문교육 성과 전시
17일부터 서울 KCDF 갤러리
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국립무형유산원은 17일부터 26일까지 서울 한국공예디자인문화진흥원(KCDF) 갤러리 2층에서 전시 '숨결, 전통을 넘어 미래로 가다'를 연다.
지난해 진행한 무형유산 공예 분야 전문교육 세 과정의 성과를 선보이는 자리다. 전통공예 재현·복원 연구 과정, 무형유산 창의 공방 레지던시, 전통 공예 상품화 과정 등에 참여한 전승자들의 작품을 두루 감상할 수 있다.
재현·복원 연구 과정 참여자들은 '물건을 담는 공예품'을 주제로 다양한 유물을 재현했다. 국보 '기사계첩 및 함'을 비롯해 '금광명최승왕경' 자수 표지, 말행낭 등이다.
창의 공방 레지던시 참여자들은 소목장·매듭장·칠장·두석장·완초장 분야에서 '잔치'를 주제로 전통 미감을 현대적 감각으로 재해석했다.
상품화 과정 참여자들은 궁중채화·염색·매듭·자수·누비 분야의 전통 기법을 일상에서 쓸 수 있는 형태로 발전시켰다.
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전시 기간에는 재현·복원 연구과정 결과 심포지엄(18일)과 창의 공방 레지던시·상품화 과정 참여 작가와의 대화(25일)도 진행된다.
이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
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