옛 기술, 오늘의 감각으로 다시 태어나다

국립무형유산원, 전통공예 전문교육 성과 전시

17일부터 서울 KCDF 갤러리

국립무형유산원은 17일부터 26일까지 서울 한국공예디자인문화진흥원(KCDF) 갤러리 2층에서 전시 '숨결, 전통을 넘어 미래로 가다'를 연다.

지난해 진행한 무형유산 공예 분야 전문교육 세 과정의 성과를 선보이는 자리다. 전통공예 재현·복원 연구 과정, 무형유산 창의 공방 레지던시, 전통 공예 상품화 과정 등에 참여한 전승자들의 작품을 두루 감상할 수 있다.

재현·복원 연구 과정 참여자들은 '물건을 담는 공예품'을 주제로 다양한 유물을 재현했다. 국보 '기사계첩 및 함'을 비롯해 '금광명최승왕경' 자수 표지, 말행낭 등이다.

창의 공방 레지던시 참여자들은 소목장·매듭장·칠장·두석장·완초장 분야에서 '잔치'를 주제로 전통 미감을 현대적 감각으로 재해석했다.

상품화 과정 참여자들은 궁중채화·염색·매듭·자수·누비 분야의 전통 기법을 일상에서 쓸 수 있는 형태로 발전시켰다.

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전시 기간에는 재현·복원 연구과정 결과 심포지엄(18일)과 창의 공방 레지던시·상품화 과정 참여 작가와의 대화(25일)도 진행된다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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