2026 KCIA 한국소비자산업평가 ‘카페/디저트’ 서울 지역 결과 발표

KCA한국소비자평가는 대한소비자협의회가 주최하고 한국소비자평가가 주관하는 <2026 KCIA 한국소비자산업평가 '카페/디저트'> 서울 지역 평가 결과를 발표했다.

본 평가는 표준산업분류에 따른 업종별 소비자평가 결과를 발표함으로써 소비자기본법 제4조에서 보장하는 소비자의 의견이 반영될 권리, 정보를 제공받을 권리, 선택할 권리 등 소비자의 8대 권리를 실현하고, 소비자들에게 객관적이고 유용한 정보를 제공하여 소비생활의 질적 향상을 도모하는 데 목적이 있다.

2026 KCIA 한국소비자산업평가 '카페/디저트'는 국내 카페와 디저트 산업의 발전을 도모하며, 실제 방문 이용객의 평가를 바탕으로 우수한 식음료 서비스를 제공하는 업체를 매년 선정한 후 대중에 소개하기 위하여 실시한다.

평가는 지난 1월~2월 중 포털사이트 등의 리뷰 수 등을 기반으로 전국 카페/디저트 및 베이커리 업체에 대하여 사전 조사를 실시한 결과, 상위 32.97% 이내의 평가를 받아 선발된 후보군에게 후보자 안내를 실시하였으며 최종적으로 전체 0.17% 이내의 우수 업체가 아래의 평가 기준을 통해 선정되었다.

한국소비자평가는 해당 업체를 이용한 소비자들의 실제 경험을 바탕으로 최종 평가를 거쳐 △제품 만족도 △접근성 △시설의 편의성 △직원의 친절도 △인테리어/분위기 만족도 △전반적 평가 총 6가지 최종 평가 기준에 따라 지역별 우수 업체를 선정하였으며 발표 명단은 다음과 같다.

한국소비자평가 관계자는 "최근 소비자들의 카페/디저트 선택 기준이 한층 세분화되고 있다. 효율적인 서비스 이용과 함께 개인의 기호에 맞는 메뉴 구성, 공간의 분위기, 주문·이용 편의성 등 방문 경험 전반이 이용 결정의 주요 요소로 자리하고 있다."고 밝혔다. 이어 "이번 평가를 통해 각자의 선호와 상황에 맞는 카페/디저트를 선택하는 데 유용한 참고 자료가 되길 바라며, 나아가 카페/디저트 산업 전반의 지속 가능한 성장으로 이어지길 기대한다."고 전했다.

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또한, "한국소비자산업평가의 공익적 취지에 따라 '사랑의 열매'를 통해 저소득 가정을 대상으로 가계 소비 지원 활동을 이어가고 있다. 특히 '아동결연후원사업'을 통해 저소득 취약계층 아동·청소년에게 생계비·교육비·의료비를 정기적으로 지원하고 있으며, 이러한 노력이 보다 안정적인 성장 환경 조성에 기여하길 바란다. 앞으로도 지속 가능한 나눔의 가치를 실천하는 활동을 지속해 나갈 것"이라고 전했다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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