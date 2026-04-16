바이어와 1대1상담·입찰전문가 컨설팅 등 제공

중소벤처기업부 산하 한국중소벤처기업유통원이 '소모성자재(MRO) 납품 중소기업 구매상담회'에 참여할 중소기업을 모집한다고 16일 밝혔다.

MRO 납품 중소기업 구매상담회 참여기업 모집 포스터. 한유원 AD 원본보기 아이콘

이번 상담회는 소모성자재(MRO) 납품 중소기업의 신규 판로 개척과 역량 강화 지원을 위해 마련됐다. 오는 6~7월에 걸쳐 총 2회 개최되며, 두 행사를 통해 소모성자재(MRO) 납품 중소기업 총 100개사를 선정·지원할 예정이다.

6월 3주차 충청북도에서 개최될 1차 구매상담회 행사에 참여할 중소기업의 모집기간은 오는 5월6일까지다. 참여를 희망하는 중소기업은 판판대로 홈페이지에서 신청할 수 있다.

지원대상으로 선정된 중소기업은 ▲상품 카테고리 등 보유한 제품 특성에 맞는 MRO 바이어와의 1대1 상담 ▲MRO 납품업 동향과 AI 서비스 활용 등 전문가 강연 ▲MRO 납품 공공·민간 입찰전문가 컨설팅 등을 지원받을 수 있다.

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이태식 한유원 대표이사는 "MRO 시장의 디지털 전환 속에서, 판로 확보에 어려움을 겪는 중소기업을 위해 이번 상담회를 마련했다"며 "바이어 1대1 매칭과 맞춤형 입찰 컨설팅을 통해 중소기업이 공공·민간 시장에 성공적으로 안착할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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