더불어민주당이 대리투표 의혹이 불거진 전남 화순군수 선거구를 전략선거구로 지정했다. 또 경선방식도 권리당원 20%, 일반유권자 80%로 변경한다.

16일 민주당 전남도당에 따르면 전날 오후 9시 국회 본청 당대표실에서 열린 제266차 최고위원회 회의에서 이러한 내용을 주요 골자로 한 안건을 확정했다.

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당초 민주당은 화순군수 후보 경선을 윤영민·임지락 예비후보 간 결선(권리당원 50%·일반시민 50%)으로 14∼15일 치를 예정이었다.하지만 일부 언론 등을 통해 대리투표 의혹이 불거졌고, 관련 조사가 진행되면서 경선이 잠정 중단됐다.

이번 경선룰 변경으로 권리당원 비중은 30%P나 줄어들게 됐다. 논란이 큰 조직선거를 철저하게 막겠단 당의 의지로 해석된다.

반면 대리투표 의혹으로 경선이 중단됐던 민주당 장성군수 경선은 기존과 같은 방식(권리당원 및 일반 국민 각각 50% 반영) 재경선이 진행된다. 김한종·박노원·소영호 등 후보도 기존과 동일하게 맞붙는다.

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다만 과반 득표자가 나오지 않아도 최다 득표자가 본 선거에 나서는 후보로 확정된다. 일정은 오는 24∼25일이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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