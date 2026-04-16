중증 장애아동 요양시설서

체육대회 개최와 후원금 전달

15년째 사회공헌 활동 이어가

HS효성첨단소재가 제46회 장애인의 날을 맞아 서울 용산구에 있는 중증 장애아동 요양시설 '영락애니아의 집'에서 체육대회를 열고 후원금을 전달했다고 16일 밝혔다.

HS효성첨단소재가 16일 제46회 장애인의 날을 앞두고 ‘영락애니아의 집’을 방문해 체육대회를 열고 후원금을 전달했다. HS효성 AD 원본보기 아이콘

이번 체육대회에는 HS효성첨단소재 임직원과 평소 야외 활동이 어려운 장애아동을 일대일로 매칭해 다양한 체육 프로그램과 레크리에이션을 함께했다.

이날 전달된 후원금은 장애아동들의 이동 편의를 돕는 휠체어용 이너시트 교체와 특수 재활기기 구입, 시설 환경 개선 등에 사용될 예정이다.

2012년부터 시작된 HS효성첨단소재와 영락애니아의 집의 인연은 올해로 15년째를 맞이했다. HS효성첨단소재는 산책 도우미와 체육대회 지원 등 매년 정기적인 대면 봉사활동을 통해 중증 장애인의 실질적인 삶의 질 향상과 자립 지원에 힘을 보태고 있다.

이번 활동은 조현상 HS효성 부회장이 강조해 온 사회공헌 슬로건 '가치 또 같이' 실천의 일환이다. 조 부회장은 평소 "우리 주변의 소외된 이웃들이 사회의 일원으로 건강하게 살아갈 수 있도록 실질적인 도움을 주는 것이 기업의 책임"이라고 말했다.

AD

HS효성첨단소재는 이러한 지속적인 사회적 가치 실현의 공로를 인정받아 지난해 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 '지역사회공헌 인정제'에서 7년 연속 인정기업으로 선정됐다. 보건복지부 장관 표창과 최고 등급인 S등급을 받기도 했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>