통증 치료 시장 공략 본격화

GC녹십자웰빙은 알테오젠바이오로직스와 인간 유래 재조합 히알루로니다제 '테르가제주(Tergase)'의 국내 공동판매 계약을 체결하고 국내 시장 공략에 나선다고 16일 밝혔다.

서울숲 GC녹십자웰빙 본사에서 '테르가제주' 공동판매 계약 체결식에서 김상현 GC녹십자웰빙 대표이사(왼쪽)와 지희정 알테오젠바이오 대표이사(오른쪽)가 기념 사진을 촬영하고 있다. GC녹십자웰빙 AD 원본보기 아이콘

두 회사는 지난 15일 서울숲 GC녹십자웰빙 본사에서 공동판매 계약 체결식을 열고 '테르가제주'의 시장 정착과 점유율 확대를 위한 협력에 합의했다. 향후 공동 마케팅과 영업 활동을 통해 시장 공략에 본격 나설 계획이다.

'테르가제주'는 알테오젠의 '하이브로자임(Hybrozyme™)' 기술을 기반으로 개발된 인간 유래 재조합 히알루로니다제(ALT-B4) 완제의약품이다. 기존 소나 돼지 등 동물 유래 히알루로니다제 제품과 달리, 유전자 재조합 방식을 통해 순도를 높였으며 면역 관련 부작용을 획기적으로 줄여 안전성을 확보한 것이 특징이다. 해당 성분은 조직 내 히알루론산을 분해하여 약물의 확산 및 흡수를 촉진하는 효소로서 수술 후 통증 관리, 국소마취 확산, 필러 부작용 개선 등 다양한 임상 현장에서 활용 가능하다.

알테오젠바이오로직스는 GC녹십자웰빙의 영업 네트워크를 기반으로 '테르가제주'의 시장 진입 및 주요 진료과 중심 처방 확대를 추진하며, GC녹십자웰빙은 기존 통증 영역 제품과의 시너지를 통해 판매를 강화할 계획이다. 양사는 제품 경쟁력과 영업 역량을 기반으로 빠른 시장 확산과 처방 기반 구축에 집중할 예정이다.

김상현 GC녹십자웰빙 대표는 "이번 공동판매를 통해 '테르가제주'의 시장 진입 가속화를 적극 지원할 것"이라며 "제품 접근성을 높이고 다양한 임상 현장에서 활용도를 높여 나가겠다"고 말했다.

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한편, GC녹십자웰빙은 이번 공동판매를 계기로 통증 영역 전문의약품 포트폴리오를 강화하고 기존 사업과의 시너지를 통해 비급여 주사제 사업 경쟁력을 높일 계획이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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