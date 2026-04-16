광주월드컵점·수완점서 17~19일까지

롯데아울렛이 초대형 할인 행사인 '블랙 슈퍼쇼(BLACK SUPER SHOW)'를 오는 17일부터 19일까지 진행한다.

이번 행사는 올해 첫 번째 초대형 할인 행사로 기존 아울렛 할인가에 추가 할인 혜택을 더하고 최대 1,000만원의 쇼핑 지원금 이벤트가 진행되는 등 차별화된 혜택을 집약해 선보이는데 광주 지역 롯데아울렛에서도 진행된다.

롯데아울렛 광주월드컵점 전경. [사진제공=롯데아울렛] AD 원본보기 아이콘

우선 '롯데아울렛 광주월드컵점'에서는 스포츠, 레저, 캐주얼 등 카테고리에서 다양한 혜택을 선보인다. 나이키, 뉴에라, 프로젝트M 등 50여 개 브랜드는 기존 할인가에 10~30% 추가 할인 혜택(브랜드별 상이)을 제공하고 모조에스핀, 듀엘 등에서는 금액 할인 행사를 진행한다.

완도군과 함께 '완도 국제 해조류 박람회' 홍보를 위한 이벤트도 진행된다. 오는 18일 1층 정문 광장에서 신나는 버스킹과 마술 공연이 펼쳐지고 추첨을 통해 완도 해양치유센터 이용권 등 다양한 경품도 제공된다.

'롯데아울렛 광주수완점'에서도 아울렛 가격에 한 번 더 할인된 합리적인 가격을 다양하게 선보인다. 대표적으로 나이키, 아디다스, 휠라는 기존 할인가에 최대 10~30% 추가 할인 혜택(브랜드별 상이)을 제공하고 국내 최대 패션그룹인 대현의 듀엘, 쥬크, CC콜렉트, 모조에스핀에서는 추가 20% 할인 혜택 등을 제공한다.

유명 브랜드 슈즈를 초특가로 선보이는 'ABC마트 팩토리 상품전'과 라코스테 봄, 여름 이월 상품을 최대 70% 할인가로 판매하는 '라코스테 특집전'도 오는 22일까지 진행한다.

이 외에도 줄 서서 먹는 감자빵 원조 맛집인 '춘천감자밭 팝업' 과 패션잡화, 악세서리 등 개성 있는 상품과 다양한 먹거리를 판매하는 플리마켓 '보고가게'를 만날 수 있다.

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롯데아울렛의 '블랙 슈퍼쇼' 기간 풍성한 이벤트도 진행된다. 오는 19일까지 롯데백화점 모바일앱 응모 후 행사 기간 동안 점포를 방문해 구매한 고객을 대상으로 추첨을 진행한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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