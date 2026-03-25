LS증권 LS증권 close 증권정보 078020 KOSDAQ 현재가 8,060 전일대비 130 등락률 +1.64% 거래량 209,973 전일가 7,930 2026.03.25 11:09 기준 관련기사 LS증권, 로보스토어 가입 ‘경품 증정 이벤트’ LS증권, ‘제1회 대학생 AI 시스템 트레이딩 챌린지’ 성료 [특징주]대주주 양도세 완화…증권주 오름세 전 종목 시세 보기 은 서학개미의 국장 복귀를 위한 국내시장 복귀계좌(RIA)를 출시하고 상품권과 수수료 우대 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다고 25일 밝혔다.

국내시장 복귀계좌 이벤트. LS증권 AD 원본보기 아이콘

RIA는 해외주식 투자자금의 국내 복귀를 지원하는 계좌다. 해외주식 매도자금을 원화로 환전 후 국내 주식에 장기 투자 시 해외주식 양도소득세 세제혜택이 제공된다. 매도 시점에 따라 50~100%의 양도세 공제 혜택을 받을 수 있다.

LS증권은 주식상품권 및 우대수수료 혜택 이벤트를 진행한다. 5월 31일까지 비대면으로 RIA를 개설하고 약정 등록 및 이벤트 신청을 완료한 고객에게 주식상품권 2만원권을 지급한다. 또한 이벤트 신청 당일부터 12월 31일까지 국내주식 거래수수료 우대 혜택도 제공한다.

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LS증권 관계자는 "RIA 출시를 기념해 고객들의 투자 수익 제고에 보탬이 되고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객의 투자 니즈에 부합하는 다양한 혜택을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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