이민근 안산시장, 공사 현장 방문 안전관리·진행 상황 점검

총 237억 투입…상록구 일대 생활밀착형 인프라 대폭 확충 기대

"우리 동네서 수영과 문화를" 생활밀착형 공공시설 조성 박차

이민근 시장 “시민 삶의 질 높이는 체육·문화 공간, 안전하게 준공할 것”

경기 안산시(시장 이민근)가 시민들이 집 가까이에서 운동과 문화를 동시에 즐길 수 있는 '생활밀착형 공공시설' 확충에 박차를 가하고 있다.

이민근 안산시장이 지난 15일 본오동 '해란공원 실내수영장'과 '청소년문화의집' 건립 공사 현장을 방문해 공사 추진 현황과 안전관리 실태를 점검하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

안산시는 지난 15일 이민근 시장이 상록구 본오동 일원에서 추진 중인 '해란공원 실내수영장'과 '청소년문화의집' 건립 공사 현장을 방문해 추진 현황을 점검했다고 16일 밝혔다.

이날 이민근 안산시장은 시공사 및 감리단과 함께 공사 현장을 둘러보며 실내 마감 상태와 공간 조성 현황을 세심하게 점검했다. 특히 향후 이용할 시민과 청소년의 편의를 고려해 완성도 높은 공공시설로 조성해 줄 것을 당부했다.

아울러 해빙기 등 계절 변화에 따른 취약 요소를 집중 점검하고, 안전 보호구 착용 등 현장 안전 수칙 이행 여부를 확인했다. 이 시장은 "사소한 방심이 사고로 이어질 수 있는 만큼 기본적인 안전 수칙을 철저히 준수해 달라"고 강조했다.

본오동 해란공원 실내수영장 건립 사업은 본오동 990-8번지 일원에 총사업비 169억원을 투입해 지하 1층, 지상 2층, 연면적 2488.27㎡ 규모로 추진되고 있다. 상록생활권 내 체육시설 수요 해소를 위한 생활밀착형 국민체육센터로 ▲일반 및 어린이 수영장 ▲관람실 ▲다목적실 등을 갖출 예정이다.

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본오동 청소년문화의집 건립 사업은 본오동 723번지 일원에 총사업비 68억 원을 투입해 지상 2층, 연면적 1488.77㎡ 규모로 조성된다. 내부에는 ▲동아리실 ▲창작문화실 ▲스터디 및 정보검색 공간 ▲북스텝 ▲다목적강당 ▲밴드 및 보컬 연습실 등을 갖춰 청소년들의 문화·여가 활동 공간으로 활용될 예정이다.

이민근 안산시장이 지난 15일 본오동 '해란공원 실내수영장'과 '청소년문화의집' 건립 공사 현장을 방문해 공사 추진 현황과 안전관리 실태를 점검하고 있다. 안산시 제공 원본보기 아이콘

이민근 안산시장은 "수영장을 포함한 생활밀착형 체육시설과 청소년 문화공간 조성은 시민 삶의 질을 높이는 중요한 기반"이라며 "소외되는 지역 없이 누구나 집 가까이에서 운동과 문화를 즐길 수 있도록 준공까지 철저히 관리해 나가겠다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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