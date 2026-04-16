북구 재보궐 결과 따라 '보수 결집' 시험대

국힘 내 韓 복당론·무공천론 거론

지도부는 국힘 후보 공천 방침 고수

韓 등판에 당내 셈법 복잡…당권 변수로 부상

부산 북구갑 재·보궐선거가 지역구를 넘어 제9회 전국동시지방선거의 향방을 가를 '전국 변수'로 떠오르고 있다. 국민의힘에선 보수 재편의 시험대이자 차기 당권 구도와 맞물린 승부처로, 더불어민주당에선 동남권 확장의 교두보로 평가되는 핵심 지역으로 인식되면서다.

16일 정치권에 따르면 한동훈 전 국민의힘 대표는 부산 북구갑 재·보궐 선거 출마를 위한 사전 선거운동을 본격화했다. 북구갑은 부산 18개 지역구 가운데 유일한 민주당 의석 지역으로, 결과에 따라 보수 재결집 여부와 민주당의 동남권 확장 가능성을 가늠할 바로미터로 평가된다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 부산 북구 만덕2동 주민센터에서 전입신고를 마친 이후 주민들과 사진을 찍고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

한 전 대표의 출마를 둘러싸고 국민의힘 부산 의원들 사이에서도 기류가 엇갈린다. 부산지역 한 의원은 "이해관계에 따라 의견 차이는 있지만, 보수 진영 단일화 필요성에는 공감대가 있다"며 "경선에 무소속 후보까지 포함하는 방안도 검토해볼 필요가 있다"고 말했다.

그 밖에도 한 전 대표의 복당론과 국민의힘 후보 무공천 등 단일화 시나리오가 거론된다. 반면 지도부는 무공천 가능성에 선을 긋고 당 차원의 공천 방침을 고수하는 모습이다.

당권파가 한 전 대표의 등판을 경계하는 배경에는 향후 당내 권력 구도가 맞물려있다. 한 전 대표가 원내 입성에 성공할 경우 차기 지도부 도전 가능성이 커지기 때문이다. 부산지역 의원실 관계자는 "의석수 1석이 아쉬운 상황에서 험지에서 당선돼 복당까지 이어질 경우 당내 입지가 크게 높아질 수밖에 없다"고 말했다.

민주당 역시 북구갑을 내줄 경우 부산 내 정치적 상징성이 약화될 수 있다는 점에서 총력 대응에 나선 분위기다. 이번 재·보궐선거가 부산시장 선거 등 지방선거 전반에도 영향을 미칠 수 있다는 판단에서다.

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선거 구도 역시 빠르게 재편되는 분위기다. 당초 부산 정치 지형은 전재수 의원과 박형준 부산시장 간 대결이 예상됐지만, 북구갑 재·보궐을 계기로 전 의원과 한동훈 전 대표 간 맞대결로 관심의 축이 이동하는 양상이다. 여기에 하정우 전 청와대 AI·미래기획수석 등 추가 인물의 등판 가능성까지 거론되면서, 부산 북구갑 재·보궐 선거에 대한 전국적 관심도는 더욱 확대될 전망이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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