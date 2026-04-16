市, 지역 연고 인플루언서 16인과 협업

음식·여행·과학·스포츠 분야 발전상 홍보

음식·여행·과학·스포츠 분야 인플루언서들이 '대전의 변화'를 주제로 도시브랜드와 주요 시정을 전문적이고 친숙하게 전달하는 프로젝트가 진행된다.

SNS 인플루언서 온라인 홍보 협업 프로젝트에는 대전시 공식 홍보대사로 위촉된 인플루언서 16명이 참여하며, 노면전차(트램) 건설 등 교통정책, 축제·관광 정보, 도시브랜드 홍보 등을 각자의 개성과 방식으로 제작해 시민들과 소통할 예정이다.

밈(meme)과 최신 트렌드를 반영한 바이럴 콘텐츠로 제작해 대전시 SNS를 시민 참여형 소통 공간으로 확대할 계획이다.

지난 3월 시 공식 홍보대사이자 카페 여행 인플루언서 그린이 보문산 큰나무전망대를 소개한 인스타그램 게시글은 22만 조회 수를 기록중이다.

KAIST 재학생 김눈알과 협업해 공공시설물에 눈알 스티커를 활용한 참여형 콘텐츠를 선보여 높은 홍보효과를 이끌어낼 계획이다.

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대전시 관계자는 "대전을 기반으로 활동하는 인플루언서들의 영향력이 확대되고 시민들의 호응도도 높아지고 있다"며 "전문 인플루언서와의 협업을 통해 시정 홍보의 문턱을 낮추고 시민이 체감하는 온라인 소통 문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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