경기평택항만공사, 2025 일자리 정책 유공

‘채용 지적 0건’…일자리 정책 추진 우수기관 선정

행정정보 공동이용 시스템 활용으로

자격 검증시간 획기적으로 단축 채용 공정성 확보

경기평택항만공사가 지역사회 일자리 창출과 공정한 채용 문화 확산에 기여한 공로를 인정받아 '2025년 일자리 정책 추진 유공' 행정안전부 장관 표창을 받았다고 16일 밝혔다.

공사임직원이 일자리 유공 행정안전부장관 표창 수상 기념촬영을 하고 있다. 평택항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

행정안전부가 주관하는 '일자리 정책 추진 유공'은 신규 채용 확대, 청년 의무 고용 준수, 청년 체험형 인턴제 운영, 여성 대표성 제고 등 안정적 일자리 정책 추진에 선도적 역할을 수행한 지방공공기관을 선정해 수여하는 표창이다.

공사는 2025년 실시된 경기도 주관 '공공기관 채용실태 특정감사'에서 단 한 건의 지적 사항도 없는 '무결점 채용'을 달성해 채용 공정성과 투명성을 대외적으로 입증했다. 특히 행정정보 공동이용 시스템을 활용해 기존 평균 5일이 소요되던 자격 검증 절차를 실시간으로 대폭 단축하는 등 채용 프로세스의 효율성과 대외 공신력을 획기적으로 확보했다.

공사는 단순한 실무 경험 제공을 넘어 청년 인턴 구직활동의 실질적인 제도적 지원으로 눈길을 끌었다. 인턴들이 구직활동과 면접에 전념할 수 있도록 적극적으로 뒷받침한 결과, 2025년 참여 인턴 4명 중 2명이 공사에서의 실무 경험과 연계된 전문 분야로 취업에 성공하는 성과를 거뒀다.

조직 내부적으로는 여성 관리자 비율을 2024년 28.6%에서 2025년 37.5%로 대폭 확대해 조직 내 실질적인 양성평등을 구현했다. 기획, 예산, 감사 등 기관의 핵심 전략 부서에 여성 인재를 100% 전진 배치해 견고했던 유리천장을 해소하고 균형 있는 조직문화를 구현하는 데 앞장섰다.

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김금규 경기평택항만공사 사장 직무대행은 "이번 수상은 공사 임직원 모두가 사회적 책임을 다하기 위해 치열하게 고민하고 노력한 결과"라며 "앞으로도 도민이 체감할 수 있는 양질의 일자리를 지속 발굴하고, 공정하고 투명한 인사 운영을 통해 신뢰받는 공기업의 역할을 성실히 이행하겠다"고 말했다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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