아침 최저 5~12도, 낮 최고 14~28도

미세먼지 전 권역 '좋음'~'보통' 수준

서울 광화문광장에서 직장인들이 외투를 팔에 걸고 산책을 즐기고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

목요일인 16일은 낮 최고기온이 평년 수치를 웃돌며 초여름 더위가 이어지겠다.

아침 최저기온은 5∼12도, 낮 최고기온은 14∼28도로 예보돼 평년(최저 3∼10도, 최고 16∼21도)보다 높겠다.

낮 동안 더위가 이어지는 가운데 전국 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎(중부 내륙 20도 안팎)으로 크겠으니 건강관리에 유의해야겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 ▲서울 12도 ▲인천 11도 ▲수원 11도 ▲춘천 7도 ▲강릉 8도 ▲청주 12도 ▲대전 11도 ▲전주 11도 ▲광주 10도 ▲대구 8도 ▲부산 12도 ▲제주 13도다.

낮 최고기온은 ▲서울 27도 ▲인천 26도 ▲수원 27도 ▲춘천 27도 ▲강릉 16도 ▲청주 28도 ▲대전 25도 ▲전주 28도 ▲광주 26도 ▲대구 22도 ▲부산 19도 ▲제주 21도다.

미세먼지는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. 다만 수도권·충청권·광주·전북은 새벽에 '나쁨' 수준을 보이겠다．

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바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 0.5∼2.5m, 남해 1.5∼3.5m로 예상된다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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