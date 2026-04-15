하남시 민관협치위원회, 주요 공공시설 현장점검

"시민 눈높이 맞춘 시설 조성 위해 민·관 함께 노력"

경기 하남시(시장 이현재)는 15일 '하남시 민관협치위원회'가 주민대표와 함께 미사·위례 지구 내 주요 공공시설 신축 현장 및 현안 시설을 방문해 현장 점검을 진행했다고 밝혔다.

이현재 하남시장이 15일 '하남시 민관협치위원회'가 주민대표와 함께 미사·위례 지구 내 주요 공공시설 신축 현장 및 현안 시설을 방문해 현장 점검을 진행하고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 현장 점검은 공공시설 건립 과정에서 주민들의 눈높이에 맞는 편의성을 확보하고, 지역 현안에 대한 시민들의 생생한 목소리를 사업에 적극 반영하기 위해 마련됐다.

이날 민관협치위원회 위원들과 주민대표 등 30여 명은 ▲미사3동 공공복합청사 신축 현장 ▲위례복합체육시설 ▲학암천 공사 현장 ▲위례공원 내 황톳길 및 폭포 등을 차례로 점검했다.

참석자들은 먼저 미사3동 공공복합청사 신축 현장을 찾아 공사 진행 상황을 점검하고, 주민 이용 편의성을 높일 수 있는 방안을 논의했다. 이어 위례동으로 이동해 위례복합체육시설과 학암천 공사 현장, 위례근린4호공원을 꼼꼼히 살피며 안전 관리와 차질 없는 공정 추진을 당부했다.

특히 최근 주민들의 관심이 높은 위례복합체육시설 현장에서는 위원들과 주민대표가 함께 현장을 둘러보며, 편의성 및 접근성 향상을 위한 개선 요구사항을 수렴하는 등 실효성 있는 소통의 시간을 가졌다.

위례복합체육시설은 25m급 수영장과 다목적체육관, 탁구장 등을 한데 모은 생활밀착형 스포츠센터로, 학생부터 노년층까지 전 세대가 이용 가능한 종합 체육 플랫폼이자 지역 주민들의 오랜 체육 인프라 갈증을 해소할 핵심 거점으로 주목받고 있다.

학암동 649번지 체육용지3 부지에 추진되는 이 사업은 부지면적 3005.5㎡에 지하 2층~지상 4층, 연면적 8711.44㎡ 규모로 위례권역 내 공공 체육시설 가운데 최대급 시설로 평가받고 있다.

위례 주민들은 그동안 변변한 공공 수영장이나 실내체육관이 없어 인근 지역으로 이동해야 했다. 이번 시설 건립은 '생활권 10분 체육' 실현의 전환점이 될 전망이다.

위례복합체육시설은 오는 2026년 5월 공사를 마무리하고, 이후 7월 중 개관을 목표로 하고 있다.

하남시 민관협치위원회는 이번 점검을 통해 도출된 내용이 향후 사업 추진 과정에 반영될 수 있도록 관련 부서에 전달할 예정이다.

AD

하남시 관계자는 "공공시설의 실질적인 주인은 시민인 만큼 조성 단계부터 주민들의 목소리를 세심하게 담아내는 것이 사업의 핵심"이라며 "민관협치위원회에서 제안한 의견을 바탕으로 주민 불편을 실질적으로 해소하고 시민 중심의 행정을 구현하는 데 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.

하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>