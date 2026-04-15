최정호 부사장 닛케이 인터뷰

올해 1100만명, 27년 1500만명 전망

"한일 노선은 유류할증료 부담 비교적 적어"

대한항공 대한항공 close 증권정보 003490 KOSPI 현재가 24,800 전일대비 100 등락률 +0.40% 거래량 1,703,270 전일가 24,700 2026.04.15 15:30 기준 관련기사 대한항공·아시아나 "달리기로 화합 다지고 나눔 실천" 대한항공, 1분기 역대 최대 매출액…영업이익 47% ↑ 대한항공, 국내 최초 전략급 무인항공기 1호기 출고 전 종목 시세 보기 이 한일 여행 수요가 꾸준히 확대되며 내년 양국을 오가는 여행객 수가 1500만명에 이를 것으로 내다봤다. 수요 증가에 맞춰 노선 확대 가능성도 거론된다.

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최정호 대한항공 영업총괄 부사장은 15일 공개된 니혼게이자이신문(닛케이)과의 인터뷰에서, 한국과 일본을 오가는 여행객 수가 지난해 약 1300만명 수준에서 2027년에는 1500만명까지 확대될 것으로 내다봤다. 그는 "올해는 한국에서 일본으로 가는 여행객 수가 1100만명에 육박할 가능성이 있다"며 "일본에서 한국으로 가는 여행객 수도 400만명을 넘어설 것"이라고 전망했다.

최 부사장은 "한일 관계는 정부 차원에서도 개선되고 있으며 관광 수요는 일시적인 붐이 아니라 국내 여행과 가까운 느낌으로 생활의 일부분이 되고 있다"며 "국제결혼이나 유학, 귀성 같은 생활 수요도 있다"고 설명했다.

대한항공과 아시아나항공의 통합을 계기로 한일 노선 확대에도 긍정적인 입장을 보였다. 최 부사장은 "현재 노선은 기본적으로 유지할 것이며, 경우에 따라 노선 수나 편수를 늘리고 싶다"며 노선 확충 의향을 밝혔다.

대한항공의 올해 1분기 매출은 4조5151억원으로 전년 동기 대비 14% 늘었고, 영업이익은 5169억원으로 47% 이상 증가했다. 2월 설 연휴에 따른 여행 수요와 유가 상승에 따른 유류할증료 인상 전 수요가 앞당겨진 점 등이 실적 개선에 영향을 준 것으로 알려졌다. 일본 노선 역시 수요가 꾸준히 이어지면서 1분기 매출이 전년 동기 대비 12% 증가했다.

연료비 급등 영향이 본격 반영되지 않았다는 점도 실적 개선에 힘을 보탰다. 대한항공의 올해 1분기 연료비 지출은 1조795억원으로 전년 동기 대비 0.1% 감소했는데, 최신형 항공기 도입 등 운항 최적화를 통한 연료 절감 노력이 영향을 미친 것으로 알려졌다.

다만 닛케이는 중동 정세에 따른 유가 급등과 아시아나항공과의 통합 과정에서 발생할 비용 부담 등으로 인해 대한항공의 경영 전망은 불투명한 상황이라고 짚었다.

실제 대한항공은 이달부터 비상 경영 체제로 전환했다. 고유가·고환율 영향이 본격화할 2분기에는 실적 악화가 불가피할 것으로 보고, 비용 절감과 투자 축소에 나선 상태다.

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그럼에도 한일 노선은 상대적으로 안정적인 흐름을 이어갈 가능성이 크다는 전망이다. 최 부사장은 "항공사에 있어 연료 가격은 최대의 비용 요인"이라면서도 "주요 노선인 한일노선은 거리가 짧아 유류할증료 부담이 비교적 가볍다. 장거리 노선보다 영향이 적어, 다른 지역보다 상대적으로 유리해질 가능성이 있다"고 말했다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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