경기도교육청, 100개 교사 공동체

함께 '깊이 있는 수업' 확산 본격화

질문·탐구·토론이 살아있는 교실

자율적 수업 혁신 문화 조성 기여

경기도교육청(교육감 임태희)이 15일 남부청사에서 '2026 초등 수업 탐구공동체 발대식'을 개최했다. 학생 삶의 역량을 함양하는 '깊이있는 수업' 확산에 본격적으로 나설 예정이다.

경기도교육청(교육감 임태희)이 15일 남부청사에서 '2026 초등 수업 탐구공동체 발대식'을 개최하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 교사 공동체 기반 수업 혁신 방향을 공유하고, 교실 수업의 실질적 변화를 이끌고자 마련했다. 발대식에는 수업 탐구공동체 소속 교원 200여 명과 수업 지원단 10여 명이 함께 참여했다.

초등 수업 탐구공동체는 학년(군)을 중심으로 질문, 탐구, 토론 중심 수업을 공동 연구·실천하는 교사 공동체다. 올해에는 ▲질문 38팀 ▲탐구 37팀 ▲토론 7팀 ▲자율 주제 18팀으로 총 100개 공동체를 구성해 운영한다.

발대식 순서는 ▲수업탐구공동체 참여 동기와 기대 사항 공유 ▲경기 초등 수업 탐구공동체의 철학과 실천 방향 안내 ▲2025 우수 공동체 사례 나눔 ▲수업탐구공동체 비전 및 실천 선언 등으로 이어졌다.

특히 마지막 순서인 '2026 수업 탐구공동체 실천 선언'에서는 참석자 모두가 깊이 있는 수업으로 '질문과 탐구'가 살아있는 교실 수업 변화를 함께 만들겠다는 의지를 다졌다.

도교육청은 수업 탐구공동체 운영으로 ▲학생의 질문에서 출발하는 수업 강화 ▲교육과정-수업-평가 통합 설계에 기반한 '깊이있는 수업' 확산에 힘쓸 계획이다. 또한 경기 수업 나눔시스템과 연계해 우수 수업 탐구공동체 사례를 공유하고, 교사의 협력적 성장 문화 조성에 노력할 방침이다.

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이문구 초등교육과장은 "수업 탐구공동체는 교사의 자발성과 협력을 기반으로 수업의 본질을 탐구하는 실천적 움직임이 될 것"이라며 "교실에서 시작된 변화가 학교와 지역으로까지 확산할 수 있도록 수업 탐구공동체 활동을 적극 지원하겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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