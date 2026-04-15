황성엽 금융투자협회 회장은 15일 협회에서 체쳅 헤라완(Cecep Herawan) 주한 인도네시아 대사와 인도네시아 신수도 이전 사업 등 양국간 투자 협력 확대 방안을 논의했다.

황성엽 금융투자협회 회장(오른쪽)이 15일 서울 여의도 금투협에서 체쳅 헤라완(Cecep Herawan) 주한 인도네시아 대사와 간담회를 갖고 기념촬영하고 있다. 금투협 AD 원본보기 아이콘

금투협에 따르면 이날 간담회에는 대사관 경제 담당 관계자들도 참석해 인도네시아 금융시장 동향과 주요 개발사업, 투자환경 및 정책 방향 등에 대해 의견을 나눴다.

인도네시아 측은 투자 및 산업 정책, 외국인 투자유치 전략 등을 설명하며 한국 금융투자업계와의 협력 확대 의지를 밝혔다.

금투협은 이 자리에서 인도네시아 신수도(IKN, 누산타라) 건설을 포함한 주요 개발 사업에 대한 관심을 표하며 향후 실물자산 투자 등 다양한 협력 가능성을 모색해 나가기로 했다.

양측은 앞으로도 정보 공유와 소통을 바탕으로 양국 금융·투자 분야의 협력 확대를 위한 논의를 이어갈 계획이다.

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황 회장은 "인도네시아는 동남아의 핵심 성장시장으로 신수도 개발 등 대규모 투자 기회가 열리고 있는 곳"이라며 "이번 만남을 계기로 양국 간 투자협력의 접점을 넓히고 구체적인 협력과제를 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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