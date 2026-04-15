이재명 대통령 15일 SNS 메시지
"어린아이도 잘못하면 사과한다"

이재명 대통령은 15일 국민의힘을 향해 "허무맹랑한 조폭연루설 유포로 대선 결과를 바꾼 국민의힘의 진지한 공식 사과를 기다린다"고 촉구했다.


이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 '국민의힘은 조폭설 조작유포 사과 안 하십니까?'라는 글을 올리며 이같이 밝혔다.

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이 대통령은 "어린아이들도 잘못한 게 드러나면 사과한다"며 "공당인 국민의힘도 큰 잘못이 백일하에 드러났으니 이제 사과해야 한다"고 꼬집었다.


또 이 대통령은 "국민의힘 소속 장모씨가 이재명 조폭 연루 주장하고, 당 차원에서 지속적으로 이재명 조폭설 퍼트려 질 대선을 이겼다"며 "장모씨 유죄 확정 판결로 조폭설 거짓말이 드러났으니 최소한 유감 표명이라도 해야 하는 것 아니냐"고 지적했다.

이어 이 대통령은 "이미 지난 이야기지만 조폭설만 아니었어도, 대장동 부패 조작만 아니었어도 대선 결과는 완전히 달랐을 것"이라며 "차이는 0.73%, 100명 중 한명도 안 됐다"고 비판했다.

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그러면서 "조폭설 유포로 대선 훔칠 수 있게 한 공로자들에게 돈이든 자리든 뭔가 보상했을 거로 추측했었는데 이 사건의 실체가 언젠가는 드러나겠지요"라고 썼다.


송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
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