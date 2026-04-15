3월 車수출 63.7억달러 '역대 2위'…하이브리드가 견인

1분기 생산·내수 모두 증가

중동 전쟁 여파에 수출은 보합세

2026년 3월 국내 자동차 산업이 수출·내수·생산 전반에서 증가세를 이어갔다. 다만 중동 전쟁 여파로 일부 지역 수출이 감소하면서 1분기 전체 수출은 보합세에 머물렀다.

산업통상부가 15일 발표한 '3월 및 1분기 자동차 산업 동향'에 따르면 3월 자동차 수출액은 63억7000만달러로 3월 기준 역대 2위를 기록했다. 특히 하이브리드차 수출이 전년 동월 대비 79% 증가하며 수출 확대를 이끌었다.

반면 1분기 전체 수출액은 전년 동기 대비 0.2% 감소했다. 지역별로는 유럽연합(EU) 수출이 14.2% 증가했지만, 아시아(-38.9%)와 중동(-21.3%)은 감소했다. 산업부는 중동 전쟁에 따른 물류 차질과 수요 위축 영향으로 분석했다.

내수는 회복 흐름을 보였다. 3월 내수 판매량은 16만5000대로 전년 동월 대비 10.2% 증가했으며, 1분기 누적 판매량도 40만9000대로 5.3% 늘었다. 특히 3월 판매 가운데 전기차와 하이브리드차 등 친환경차가 9만8000대로 약 59%를 차지했다.

생산도 증가세를 이어갔다. 3월 생산량은 38만7000대로 전년 동월 대비 4.5% 늘었고, 1분기 생산량은 102만6000대로 1.3% 증가했다. 이에 따라 국내 자동차 생산은 4년 연속 1분기 기준 100만대를 웃돌았다.

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산업부는 중동 정세 불안에 따른 부품 수급과 해상 물류 리스크를 점검하면서, 생산과 수출 증가 흐름이 유지될 수 있도록 업계 지원을 이어갈 계획이다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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