15일 AX 업무협약 체결

메인비즈협회(한국경영혁신중소기업협회)는 15일 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 알파브라더스와 인공지능 전환(AX) 업무 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약은 중소기업이 AI 도입 과정에서 실질적 성과를 체감하지 못하는 주요 원인이 문제 정의와 적용 전략의 부재에 있다는 인식에서 추진됐다. 양 기관은 협약에 따라 현장 수요를 기반으로 한 AX 지원체계를 공동으로 마련하기로 했다.

15일 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 인공지능 전환(AX) 업무 협약식에서 주요 관계자가 기념 사진을 찍고 있다. 메인비즈협회 AD 원본보기 아이콘

협약은 중소기업의 업무혁신과 AX 확산을 위한 상호 협력 체계를 구축하고, 교육·컨설팅·정부사업에 공동 참여하는 등의 내용을 포함한다.

구체적으로 교육 분야에서는 메인비즈기업 임직원 및 실무자 대상으로 AI·AX·자동화·디지털 생산성 향상 분야의 교육과정을 개발하고 운영한다. 컨설팅 분야에서는 기업별 현황을 분석한 뒤 이를 기반으로 AX 전략 수립하고, 현장 적용형 컨설팅을 수행할 계획이다.

정부사업 공동 참여 분야에서는 정부·지자체·공공기관·유관기관이 추진하는 AI·디지털전환·생산성 혁신·인력양성·중소기업 지원 관련 사업을 공동으로 발굴하고 기획 및 수행하기로 했다.

양 기관은 해당 협약 내용을 단계적으로 추진할 예정이다. 특히 메인비즈협회는 현장 수요 발굴과 참여기업 모집, 네트워크 확산, 성과 공유의 허브 역할을 수행한다.

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김명진 메인비즈협회 회장은 "중소기업이 AI를 배우는 데서 끝나는 것이 아니라, 실제 업무에 적용해 성과를 만들어내는 단계까지 지원하는 데 초점이 있다"며 "이번 협약을 통해 현장 수요를 바탕으로 실효성 있는 AX 컨설팅을 확대해 혁신 성과를 만들어가겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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