신한은행은 산업연구원과 '생산적 금융 활성화 및 산업 선구안 배양'을 위한 업무협약을 15일 체결했다.

15일 서울시 중구 신한은행 본점에서 진행된 '생산적 금융 활성화 및 산업 선구안 배양을 위한 협약식'에서 정상혁 신한은행장(왼쪽)과 권남훈 산업연구원장이 기념 촬영을 하고 있다. 신한은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 빠르게 변하는 산업 구조와 기술 혁신 흐름에 대응해 기업 심사를 재무정보 중심에서 산업·기술 기반의 종합 판단 체계로 고도화하고, 성장 잠재력을 갖춘 기업을 보다 정교하게 발굴·지원하는 '선구안'을 현장에 정착시켜 생산적 금융을 활성화하기 위해 마련됐다.

이번 협약으로 양 기관은 ▲산업연구원 연구진 초빙 특강 ▲초혁신 산업별 기술 단계 및 밸류체인 세미나·워크숍 ▲심사역 및 RM 대상 '선구안 아카데미' 운영 등 실무 중심의 교육 프로그램을 공동 추진한다. 주요 산업 이슈에 대한 공동 연구와 과제 발굴도 병행해 지속적으로 산업 분석 기반을 고도화해 나가기로 했다.

신한은행은 이를 통해 임직원의 산업·기술 분석 역량을 높이고, 성장 잠재력이 높은 기업에 대한 금융 지원을 확대할 방침이다. 또한 투·융자 복합금융을 연계해 기업의 성장 단계별 자금 수요를 폭넓게 지원해 나갈 계획이다.

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협약식에 참석한 정상혁 신한은행장은 "이번 협약을 산업과 기술에 대한 이해를 높이고 성장 가능성이 높은 기업을 적극 발굴하고 지원하는 계기로 만들 것"이라며 "앞으로도 전문 연구기관과의 협업을 확대해 혁신기업의 성장을 뒷받침하고 생산적 금융 활성화에 앞장서겠다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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