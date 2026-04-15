AI PM 1개서 4개로 확대…지역AX·제조AX 신설, 민간 전문가 6명 신규 위촉

과학기술정보통신부가 'AI 3대 강국(G3)' 도약을 위한 정보통신방송(ICT) 연구개발(R&D) 지휘 체계를 인공지능(AI) 중심으로 전면 재편했다.

기존 1개에 불과했던 AI 분야 프로그램매니저(PM)를 원천 AI·AI반도체·피지컬AI·AI전환(AX)융합 등 4개 축으로 세분화하고, 지역 산업과 제조 현장의 대규모 AI 전환을 전담할 지역AX·제조AX PM까지 신설하며 R&D 기획과 예산 관리 구조를 대대적으로 손질했다.

과기정통부는 AI가 국가 산업 경쟁력과 안보를 좌우하는 핵심 원천으로 부상한 만큼, 이재명 정부 국정과제인 'AI G3 도약'을 연구개발 현장에서 뒷받침할 PM 체계 개편과 신규 PM 6명 위촉을 완료했다고 15일 밝혔다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

ICT R&D PM은 기술 분야별 중장기 로드맵 수립부터 대형 예타 사업 기획, 예산 검토·조정, 과제 진도 점검, 성과 관리까지 R&D 전주기를 총괄하는 사실상 기술 분야 CTO 역할을 맡는다. 이번 개편은 AI 경쟁이 기술을 넘어 R&D 집행 구조와 속도의 경쟁으로 바뀌는 흐름을 반영한 조치다.

AI 원천·반도체·피지컬AI…R&D 기획 구조 세분화

가장 큰 변화는 AI 전담 PM 구조다. 기존 단일 AI PM 체계를 ▲AI(원천) ▲AI반도체 ▲피지컬AI ▲AX융합 4개 분야로 확대했다. 이를 통해 기반모델, 추론 반도체, 로봇·자율주행 등 물리 세계 AI, 산업 융합형 AX를 각각 독립적으로 기획·관리할 수 있는 구조를 만들었다.

여기에 지역 특화산업과 연계한 지역AX PM, 제조 데이터와 공정 지능화를 담당할 제조AX PM을 새로 두며, 광주·대구·전북·경남 등 4대 권역을 중심으로 지역 산업의 AI 혁신 거점화를 추진할 계획이다.

이번에 새로 위촉된 PM은 총 6명이다. AI반도체에는 삼성전자 종합기술원 출신 오윤제 PM, 통신·전파위성에는 세계 최초 5G 상용화 핵심 특허 개발에 참여한 최성호 PM, 양자에는 ETRI 양자기술연구본부장 출신 주정진 PM이 각각 선임됐다.

미디어·콘텐츠에는 위지윅스튜디오 CTO 출신 박기주 PM, 지역AX에는 삼성메디슨 상품전략팀장 출신 방원철 PM, 제조AX에는 IITP 출신 이준우 PM이 합류했다.

과기정통부는 이번 개편으로 AI 원천기술부터 반도체, 지역 산업, 제조 현장까지 이어지는 전주기 AI R&D 기획·집행 라인업을 완성했다고 평가했다.

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이도규 과기정통부 정보통신정책실장은 "이번 PM 체계 개편과 신규 위촉으로 AI G3 도약을 위한 ICT 연구개발 핵심 진용을 갖추게 됐다"며 "민간 최고 기술전문가들과 함께 국가 핵심 국정과제인 AI 3대 강국 실현을 위한 기술경쟁력 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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