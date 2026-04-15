캣츠아이 '올해의 신인' 후보

'케데헌' OST 2개 부문 노미

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 대중음악 시상식인 '아메리칸 뮤직 어워드(AMA)' 대상 후보로 이름을 올렸다.

14일(현지시간) AMA가 발표한 올해 시상식 후보 명단에 따르면 방탄소년단은 대상 격인 '올해의 아티스트(Artist of the Year)'를 포함해 '베스트 남성 K팝 아티스트(Best Male K-Pop Artist)', '송 오브 더 서머(Song of the Summer)' 등 3개 부문 후보에 올랐다.

방탄소년단은 2021년 한국 가수 최초로 '올해의 아티스트'를 수상했다. 이번 시상식에서는 테일러 스위프트, 레이디 가가 등 9명의 팝스타와 경합한다. '송 오브 더 서머' 후보인 '스윔(SWIM)'은 발매 한 달이 되지 않아 노미네이트됐다.

하이브와 게펜 레코드가 합작한 글로벌 걸그룹 캣츠아이도 3개 부문 후보에 지명됐다. 이들은 신인상에 해당하는 '뉴 아티스트 오브 더 이어(New Artist of the Year)'를 비롯해 '베스트 뮤직비디오(Best Music Video)', '브레이크스루 팝 아티스트(Breakthrough Pop Artist)' 부문에서 수상을 노린다.

캣츠아이는 방시혁 의장이 주도하는 'K팝 방법론'을 적용해 미국에서 데뷔한 팀이다. 최근 두 번째 미니음반(EP) '뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)'로 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 4위에 오른 바 있다.

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'는 '베스트 사운드트랙' 후보에 포함됐다. 극 중 걸그룹 헌트릭스가 부른 '골든(Golden)'은 '베스트 팝 송' 후보로 지명됐다.

'베스트 남성 K팝 아티스트'에는 방탄소년단과 에이티즈, 엔하이픈, 스트레이 키즈, 투모로우바이투게더가 이름을 올렸다. '베스트 여성 K팝 아티스트' 부문은 에스파, 블랙핑크, 아일릿, 르세라핌, 트와이스가 경쟁한다.

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AMA 시상식은 다음 달 25일 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린다. 수상 후보는 스트리밍 수치와 음반 판매량, 라디오 방송 횟수 등을 종합해 선정한다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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