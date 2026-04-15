주민 의견 수렴…6월 전체 구민 선호도 조사

서울 노원구가 내년 개통을 목표로 공사 중인 경전철 동북선 도시철도의 역명 제정을 위한 주민의견 수렴에 나선다.

동북선 도시철도 노선도. 노원구 제공. AD 원본보기 아이콘

동북선은 노원 상계역에서 성동 왕십리역까지 13.4㎞를 잇는 노선으로 16개 역이 설치된다. 노원구 구간(6.3㎞)에는 7개 역이 들어서는데, 상계·하계·월계역 등 기존 환승역 3개를 제외한 신설 역 4개의 이름을 새로 짓는다. 대상은 110 정거장(월계1·2동), 113 정거장(하계1동), 114 정거장(하계1동·중계본동·중계1·4동), 115 정거장(중계본동·중계1·4동)이다.

의견수렴은 두 단계로 진행된다. 이달 20일부터 5월 15일까지 4주간 역 인근 해당 동 주민들이 동 주민센터를 통해 역명을 제안하는 1차 수렴을 먼저 실시한다. 제안된 역명은 국립국어원의 적정성 검토를 거쳐 6월 전체 노원구민 대상 2차 선호도 조사로 이어진다. 구는 그 결과를 토대로 지명위원회를 열어 서울시에 제출할 역명 안을 최종 심의한다.

역명은 인접 옛 지명, 주요 공공시설, 지역 명소 등을 활용해 자유롭게 제안할 수 있다. 단, 타 지역에서 이미 사용 중인 명칭이나 특정 단체·기업 홍보에 활용될 수 있는 명칭은 제외된다.

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현재 동북선 전체 공정률은 74%이며, 노원 구간 4공구는 80%로 전체 공구 가운데 가장 빠른 속도로 진행 중이다. 동북선이 개통되면 노원에서 왕십리까지 이동 시간이 현재 약 40분에서 25분 내외로 줄어든다. 16개 역 중 7개가 환승역으로 8개 노선과 연계돼 교통 편의도 크게 높아질 전망이다.

오승록 노원구청장은 "도심 접근성 강화와 기존 지하철 사각지대 해소를 동시에 이룰 수 있는 노선"이라며 "주민들의 오랜 기다림에 감사하며 개통까지 안전을 최우선으로 정상 추진될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

오승록 노원구청장이 지난달 동북선 도시철도 공사 현장을 점검하는 모습. 노원구 제공. 원본보기 아이콘

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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