'아기상어' AI 인터랙티브 전시, 6월 18일 DDP서 개막

생성형 AI로 캐릭터와 실시간 교감

더핑크퐁컴퍼니는 6월 18일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 뮤지엄 전시 2관에서 '아기상어 비밀 초대장: 비커밍 샤크'를 개최한다고 15일 밝혔다.

'아기상어' 지식재산권(IP)을 활용한 AI 인터랙티브 전시다. '뾰족이빨마을', '심해', '블루홀', '별빛 산호숲' 등을 탐험하며 아기상어 캐릭터와 실시간으로 교감할 수 있다.

더핑크퐁컴퍼니 관계자는 "대규모 언어모델(LLM), 음성 인식·합성(STT·TTS), 컴퓨터 비전 등 생성형 AI 기술이 적용돼 관람객의 음성·표정·행동에 실시간으로 반응한다"고 설명했다.

관람객이 직접 자신만의 '아기상어 송'을 만드는 AI 음악 인터랙션도 선보인다. 한국어·영어·중국어·일본어 등 네 언어를 지원한다.

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이번 전시는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 추진한 '2025년 K콘텐츠 AI 혁신 선도 프로젝트'의 결과물이다. 더핑크퐁컴퍼니를 중심으로 피플리, 셀렉트스타, 포자랩스, 다베로아트 등 전문 기업이 AI콘텐츠 융합 컨소시엄을 구성해 참여했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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