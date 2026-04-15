텀블러·쿨러백·실리콘백 등 신제품 출시

국내 IP 활용 제품, 글로벌 시장에도 선보여

락앤락이 한국 캐릭터 IP '벌룬프렌즈'와 협업해 텀블러와 쿨러백, 실리콘 지퍼백 등 피크닉 아이템을 선보인다고 15일 밝혔다.

락앤락이 벌룬프렌즈와 협업한 피크닉 아이템. 락앤락 AD 원본보기 아이콘

이번 콜라보레이션은 야외 활동이 늘어나는 봄시즌을 맞아 피크닉 감성을 반영해 기획됐다. 어린이부터 2030세대까지 다양한 연령층이 즐길 수 있는 5가지 라인업으로 구성됐다.

벌룬프렌즈는 캘리포니아의 작은 소품가게에서 탈출한 풍선 캐릭터로, 귀엽고 통통 튀는 디자인으로 주목받고 있다. 락앤락은 한국콘텐츠진흥원과 콘텐츠 IP 활성화 업무협약을 맺고 중소기업 IP 라이센싱 생태계 조성과 국내 콘텐츠 IP 확산을 위해 협업을 추진했다. 피크닉 아이템은 베트남, 인도네시아, 태국 등 글로벌 시장에서도 순차 출시될 예정이다.

베버리지웨어로 '스쿨핏 원터치 스위치캡 텀블러'와 '2in1 위드 텀블러' 2종을 선보였다. 스쿨핏 원터치 스위치캡 텀블러는 아이들도 손쉽게 열 수 있는 원터치 오픈 방식이다. 2in1 위드 텀블러는 텀블러와 리유저블 컵이 결합된 구조로 여러 사람이 함께 나눠 마시기 편리하다.

락앤락은 벌룬프렌즈 실리콘 지퍼백 3종과 쿨러백, 피크닉 매트 등 다양한 피크닉 아이템도 출시했다. 쿨러백은 중간 단열재가 내장되어 있어 보온·보냉 기능을 갖췄고 도시락과 음료, 간식 등을 넉넉하게 수납할 수 있는 13L 용량으로 제작됐다. 피크닉 매트는 3~4인이 사용할 수 있는 넉넉한 사이즈와 롤업 고정 스트랩, 방수 원단 등을 적용해 휴대 편의성을 높였다.

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락앤락 관계자는 "벌룬프렌즈 특유의 밝고 유쾌한 감성을 제품에 담아 피크닉을 더욱 즐겁게 즐길 수 있도록 했다"며 "이번 협업을 계기로 국내 콘텐츠 IP를 글로벌 시장에 적극 소개하고, 다양한 협업을 통해 브랜드 경험을 지속 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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