홍성군 임산부건강교실 '인기몰이'

군, 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성

충남 홍성군 보건소가 운영하는 2026년 임산부 건강 교실이 뜨거운 호응을 얻고 있다.

군은 임산부들이 임신 단계별로 필요한 지식을 습득하고, 비슷한 고민을 가진 이들과 소통하며 심리적 위안을 얻을 수 있도록 프로그램을 운영하고 있다

군 관계자는 이번 임산부 건강 교실은 "임산과 출산, 육아에 대한 체계적인 정보를 제공하고 신체 건강관리와 산전·산후 우울증 예방, 정서 안정을 돕기 위해 마련했다"고 밝혔다.

군이 실시하는 건강 교실은 ▲꾸밈 교실 ▲요가 교실 ▲마음 교실 ▲모유 수유 교실 등 4개로 구성됐다.

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이용숙 건강증진과장은 "임산부들에게 실질적인 도움이 되는 맞춤형 교육을 확대해 나가겠다"며 "앞으로 건강한 출산과 양육을 지원해 아이 낳고 키우기 좋은 홍성군을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

충청취재본부 오광연 기자 okh2959@asiae.co.kr

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