6월30일까지 풍성한 리워드 제공

견적 비교부터 시공까지 원스톱 서비스

KCC가 온라인 창호 견적 플랫폼 이맥스 클럽 홈페이지에서 창호 교체 리워드 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.

이맥스클럽 홈페이지 이벤트. KCC AD 원본보기 아이콘

'우리집 창호 교체, 혜택은 MAX로' 이벤트는 오는 6월 30일까지 이맥스 클럽 홈페이지를 통해 창호 교체 계약을 체결하고 시공을 완료한 고객에게 경품을 제공하는 행사다.

시공 완료 후 이맥스 클럽 홈페이지에서 설문 작성을 완료하면 선착순 50명에게 백화점 상품권을 제공한다. 추첨을 통해 최신형 로봇청소기(1명), 커피머신(2명)을 증정한다.

KCC는 온라인에서 검색·견적 비교·상담·시공까지 한 번에 해결할 수 있는 이맥스 클럽 홈페이지를 알리고, 창호 교체를 고려하는 고객과의 접점을 넓히기 위해 이번 이벤트를 마련했다.

이맥스 클럽 홈페이지는 KCC가 지난 해 선보인 O2O(Online to Offline) 플랫폼으로, 스마트 견적 시스템과 이맥스 클럽·대리점 안내, 제품 정보, 시공 사례 등을 제공한다. 이맥스 클럽은 KCC가 대리점의 창호 가공 기술과 사후 관리 등 엄격한 기준을 적용해 우수한 대리점을 인증하는 프로그램이다.

또한 그린리모델링 지원사업과 연계한 혜택 정보도 제공한다. 고효율 창호 교체 때 활용 가능한 분할 납부와 이자 지원 내용, 그린리모델링 사업자 등록 대리점 정보도 한 번에 확인할 수 있다.

특히 '스마트 견적 시스템'은 고객이 홈페이지에 건축물의 평수, 주거 형태, 시공 일정 등 조건을 입력하면 해당 시공 권역 내 이맥스 클럽 대리점들이 온라인 견적을 제공한다.

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KCC 관계자는 "창호 교체는 한 번 결정하면 장기간 사용하는 만큼 견적과 시공 조건을 꼼꼼히 비교하는 과정이 중요하다"며 "이맥스 클럽 홈페이지를 통해 창호 교체를 진행한 고객들에게 감사의 뜻을 전하고, 더 많은 고객들이 플랫폼을 편리하게 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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