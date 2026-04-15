홍천군, 15일부터 운영 시작

10만원으로 이용하는 산분장 서비스 개시

자연 친화적이고 경제적인 장례문화 확산 기대

강원도 홍천군은 15일 홍천군 추모 공원 내 산분장지를 조성 완료하고 본격적인 운영에 돌입한다고 밝혔다.

홍천군이 15일 홍천군 추모 공원 내 산분장지를 조성 완료하고 본격적인 운영에 돌입한다. 홍천군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 조성된 산분장지는 홍천읍 하오안리 산130-4 일원에 있으며, 총면적 1828㎡ 규모로 조성됐다.

홍천군은 쾌적하고 품위 있는 추모 환경을 제공하기 위해 수목을 조성하고 추모 쉼터를 설치하는 등 편의시설을 함께 갖췄다.

산분장은 화장한 유골의 골분을 일정한 구역에 뿌려 장사 지내는 자연장의 한 방법으로, 2025년 1월부터 법제화됐다.

사용 자격은 사망일 현재 홍천군에 1년 이상 주민등록이 등재돼 실거주하는 자 및 그 부모, 배우자, 자녀와 사망일 현재 홍천군에 주민등록이 등재된 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따른 국가유공자이다.

이용 요금은 관리비와 사용료를 포함해 10만 원으로, 경제적 부담 없이 장례를 치를 수 있도록 정했다.

산분장지 이용 신청은 홍천군 추모 공원으로 방문 또는 전화 예약을 통해 하면 된다. 화장시설 이용 후 산분을 희망하는 경우와 기존 홍천군 추모 공원 내 봉안시설 안치 기간이 만료된 고인의 유골을 산분 하려는 경우에도 신청할 수 있다.

홍천군, 추모공원 내 산분장지 조성 안내도. 홍천군 제공 원본보기 아이콘

홍천군 관계자는 "산분장지 운영을 통해 매장 및 봉안 등 기존 장례 관행에서 벗어나 자연 친화적이고 지속 가능한 장례문화를 선도적으로 끌어 나갈 수 있을 것으로 기대한다"라며, "급속한 고령화 사회에서 친환경적이고 경제적인 장례문화에 대한 군민의 관심이 높아짐에 따라 홍천군이 새로운 장례문화 확산을 끌어 나가겠다"고 말했다.

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한편, 홍천군은 산분장지 운영 현황을 지속적으로 살피고, 군민 인식 제고를 위한 홍보 활동도 함께 추진할 계획이다.

홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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