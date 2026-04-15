JP모건체이스는 도널드 트럼프 미국 대통령이 제기한 소송 논리에 대해 "말이 되지 않는다"고 반박했다. 트럼프 대통령이 주장한 블랙리스트는 그 실체가 불분명할뿐더러 이를 뒷받침할 근거도 제대로 제시되지 않았다는 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

14일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 JP모건은 트럼프 대통령이 주장하는 '블랙리스트'의 실체와 근거가 불분명하다며 이같이 반박했다.

지난 1월 트럼프 대통령은 자신이 집권 1기 대통령직에서 퇴임한 직후인 2021년 2월 JP모건이 자신과 일부 사업체의 은행 계좌를 부당하게 폐쇄했다고 주장했다. 이어 JP모건이 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)의 지시에 따라 자신의 사업체 이름을 '블랙리스트'에 올렸다며 50억달러 규모의 소송을 제기했다. 이른바 '디뱅킹(은행 서비스 접근 제한)'을 둘러싼 소송이다.

JP모건과 다이먼 CEO 측 변호인단은 플로리다주 마이애미 연방법원에 제출한 서류에서 "피고들은 이른바 블랙리스트의 존재를 알지 못한다"며 "따라서 피고들은 원고 측의 모호하고 결론적인 주장에 근거해 대응할 수밖에 없다"고 밝혔다. 또 트럼프 대통령이 주장하는 업계 블랙리스트가 무엇인지 설명하지 않았고 그것이 실제로 존재한다는 점을 보여주는 사실도 제시하지 못했다고 지적했다.

이번 주장은 JP모건이 해당 소송을 뉴욕 맨해튼 연방법원으로 옮기려는 과정에서 나왔다. 트럼프 대통령은 처음에는 플로리다주 마이애미데이드카운티 주법원에 JP모건과 다이먼 CEO를 상대로 소송을 냈다. JP모건은 지난달 이 사건을 마이애미 연방법원으로 옮긴 뒤 다시 뉴욕으로 이송해달라고 요구하고 있다.

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트럼프 대통령은 이번 소송이 계좌 약정상 뉴욕에서 다투도록 한 일반적인 분쟁과는 성격이 다른 만큼 해당 조항이 적용되지 않는다고 주장했다. 즉 플로리다에서 그대로 소송이 진행되길 바란다는 것이다. 반면 JP모건은 트럼프 대통령이 자신의 주장을 뒷받침할 증거를 내놨더라도 계좌 약정상 이번 사건은 뉴욕에서 다뤄져야 한다고 주장하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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