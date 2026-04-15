회원 대상 만족도 조사 발표

교원구몬은 디지털 학습 관리 서비스 '마.스.타' 이용 고객의 80% 이상이 서비스에 만족한다고 응답한 자체 조사 결과를 15일 발표했다.

이번 조사는 2025년 6월부터 2026년 1월까지 '마.스.타'를 이용 중인 고객 총 1153명을 대상으로 진행됐다. 세부 항목별로는 '매우 만족' 또는 '만족'한다는 응답이 81.4%를 차지했다. 응답자의 61.3%는 기존 주 1회 방문 관리 대비 차별적 효과를 느낀다고 답했다. 가장 만족하는 요소 중 하나로는 '구몬 선생님의 관리 및 즉각적인 학습 피드백'을 꼽았다.

구몬학습 마.스.타 이미지. 교원구몬 AD 원본보기 아이콘

이러한 높은 만족도의 배경에는 스마트 학습지 스마트구몬N이 자리 잡고 있다는 분석이다. 스마트구몬N 앱에서 교재를 풀면, 필적이 실시간으로 데이터화돼 기록된다. 이를 기반으로 화상 관리 서비스 '마.스.타'에 입장해 문제를 풀고, 모르는 문제는 구몬선생님에게 질문해 즉시 피드백 받을 수 있다. 기존 오프라인 방문 관리에 온라인 학습 관리까지 더해 주 2회 학습을 관리받을 수 있다.

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교원구몬 관계자는 "앞으로도 교원구몬 회원들이 최적의 학습 환경에서 공부할 수 있도록 학습 서비스를 지속해서 고도화해 나갈 계획"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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