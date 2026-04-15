“건강한 배달문화 확산·인식개선에 앞장”

배달의민족의 물류서비스를 전담하는 우아한청년들은 긍정적인 배달문화 확산에 앞장서는 배민커넥트 라이더 공식 커뮤니티 '배민커넥트 베스트라이더클럽(배라클)'을 출범했다고 15일 밝혔다.

배라클은 라이더들이 긍정적인 배달 경험을 공유하고 더 나은 배달문화를 함께 만들어가는 라이더 중심 커뮤니티다. 2024년 배민커넥트 라이더와의 소통강화를 위해 출발한 '배라모(안전하게 배달하는 라이더 모임)'를 발전시켜 올해 새롭게 출범했다. 배라클에는 긍정적인 사회인식 확산에 기여하는 라이더들이 함께하며 상생프로그램·사회공헌·안전캠페인 등 참여형 활동을 이어나갈 예정이다.

14일 배민라이더스쿨에서 진행된 배라클 첫 모임 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 우아한청년들 AD 원본보기 아이콘

14일 배민라이더스쿨에서 진행된 배라클 첫 모임에는 8명의 라이더가 참석했다. 현장에서는 배라클의 정의·활동 방향을 공유하고 라이더들이 향후 활동에 대해 논의하는 자리가 마련됐다. 이날 모임에서는 배민이 개발한 'PCX VR 교육기기'도 처음으로 공개됐다. 실제 도로에서 겪을 수 있는 위험 상황을 간접 체험함으로써 경각심을 높이고 안전운전 의식을 강화하기 위해 개발된 기기는 이륜차 안전교육의 전문성과 현장감을 한층 높일 것으로 주목을 받았다. 우아한청년들은 라이더들과 함께 가상현실(VR) 교육기기를 안전교육에 활용하는 방안을 지속적으로 모색해 나갈 계획이다.

앞으로 배라클은 매월 정기적인 모임을 통해 참여 인원을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다. 봉사활동·시기별 안전캠페인 등 사회공헌 프로그램을 통해 지역사회와 상생하는 활동을 이어가며 향후에는 일반라이더까지 참여 폭을 넓힐 예정이다. 우아한청년들은 배라클이 배달라이더에 대한 사회적 인식을 높이고 건강한 배달문화를 사회 전반에 확산하는 구심점이 될 것으로 기대하고 있다.

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우아한청년들 관계자는 "배라클은 라이더들이 배달현장에서 쌓아온 경험과 긍정적인 가치가 사회 전반으로 확산되는 선순환 구조를 만들어가는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 라이더들과 함께 더 안전하고 건강한 배달문화를 조성하기 위한 다양한 활동을 이어나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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