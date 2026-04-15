M존·JCW존 등 방문객 몰입감 강화

BMW 그룹 코리아 공식 딜러사인 코오롱 모터스가 BMW 및 MINI 광주 전시장을 새롭게 단장했다고 15일 밝혔다.



코오롱모터스 BMWMINI 광주 전시장. 코오롱모터스 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구 농성동에 위치한 BMW·MINI 광주 전시장은 연면적 1583m2(약 479평)규모의 지상 2층 건물에 조성된 호남권 최대 규모의 전시장으로, 이번 새 단장을 통해 고객 동선과 전시 차량의 특성을 반영한 BMW 그룹의 최신 전시 공간 콘셉트 '리테일 넥스트'가 적용됐다.

전시장에는 최신 BMW 모델 11대와 MINI 모델 8대가 전시된다. 1층에는 BMW의 럭셔리 클래스 모델을 위한 공간인 'GKL 존', 2층에는 고성능 BMW M 모델 및 전용 부품 등을 살펴볼 수 있는 'M 존'과 고성능 MINI JCW 모델 특화 공간인 'JCW 존'이 마련돼 방문객이 몰입감 있게 차량을 관람할 수 있다.

또한 전시장 2층에는 '핸드오버 존'이 새롭게 마련돼 고객에게 인상적인 출고 경험을 선사할 수 있으며, 전시장 고객 동선 전체에 프리미엄 음향 시스템이 설치돼 호텔 라운지와 같은 고급스러운 분위기를 느낄 수 있다.

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코오롱 모터스 관계자는 "BMW·MINI 광주 전시장은 광주종합버스터미널, 백화점 및 대형마트 등이 자리한 핵심 상권에 위치하고 있어 접근성이 뛰어나다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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