웅진씽크빅, '웅진북클럽 독서지원 프로모션' 진행
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패키지 상품 신규 및 연장 고객 대상
웅진씽크빅의 자사 디지털 전집 서비스 웅진북클럽이 4월 한 달 동안 독서 지원 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.
이번 프로모션 대상은 ▲플래티넘38 ▲북클럽38 ▲올플래티넘38 ▲올프리미엄38 ▲올스탠다드38 등 웅진북클럽 패키지 상품의 신규 가입 및 약정 연장 고객이다.
웅진씽크빅의 자사 디지털 전집 서비스 웅진북클럽이 4월 한 달 동안 독서지원 프로모션을 진행한다. 웅진씽크빅
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프로모션 대상 고객에게는 도서 및 전집, 학습 교재 구매에 사용할 수 있는 20만 마일리지가 제공된다. 또한 추가 경품으로 ▲두들링키즈 미술세트 ▲독서대 및 태블릿 거치대 ▲에코 하우스 유아텐트 ▲라디 3단 교구장 중 1종을 선택해 받을 수 있다.
프로모션에 대한 자세한 내용은 웅진씽크빅 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
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웅진씽크빅 관계자는 "독서 습관은 어릴 때부터 형성이 중요한 만큼 가정에서부터 자연스럽게 책과 가까워져야 한다"며 "앞으로도 아이들의 독서 환경을 지원하는 프로그램을 지속 확대해 나갈 것"이라고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
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