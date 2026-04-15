더존비즈온 이사회, EQT 2차 공개매수 찬성 의견 표명

EQT, 1차 매수로 지분 90% 확보

글로벌 사모펀드 운용사 EQT파트너스(이하 EQT)는 진행 중인 더존비즈온 상장폐지 목적 2차 공개매수에 대해 더존비즈온 이사회가 찬성 의견을 표명했다고 15일 밝혔다.

EQT는 1차 공개매수에서 더존비즈온의 지분 약 90%를 확보했다. 이는 PEF의 유사한 공개매수 성공 사례들과 비교했을 때 높은 수준이다. 회사 측은 이에 따라 더존비즈온 역시 무난히 상장폐지 절차를 밟을 것으로 예상한다.

EQT는 1차 공개매수에 참여하지 못한 주주들을 위해 지난달 27일부터 2차 공개매수를 진행 중이다. 공개매수 가격은 최대 주주 지분 거래와 동일한 조건으로 설정돼 특정 주주에 대한 별도 우대 없이 소액주주에게도 최대 주주와 동일한 프리미엄을 제공하고 있다.

더존비즈온 이사회는 지난 2월 법무부가 공포한 '이사의 행위규범 가이드라인'을 반영해 특별위원회를 구성하고 현재 진행 중인 2차 공개매수를 별도 심의했다. EQT 측은 "특별위원회는 독립성을 갖춘 사외 이사들로 구성돼있으며, 외부 자문 기관으로부터 법률검토 및 주식가치 산정 자문을 받아 공개매수의 목적, 가격의 공정성, 절차적 적법성 및 소액주주 보호 여부 등을 집중 검토했다"고 전했다.

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특별위원회의 검토 결과 및 권고를 토대로 더존비즈온의 이사회는 공개 매수에 대해 찬성 의견을 냈다. EQT 측은 "이해 상충 가능성이 있는 거래에 대해 독립적인 검토 절차를 거쳤다는 점에서 가이드라인 도입 후 변화된 소액주주 권리 보호를 위한 절차를 충실히 따른 사례"라고 전했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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