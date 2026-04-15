정원오 '서울人터뷰'로 소통 행보…"실용 행정 체감"
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한 달간 민원 문자 5000여건
현장방문·간담회 등 직접 응답
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일부터 '찾아가는 서울인(人)터뷰'를 통해 시민들과 직접 소통한다.
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일부터 '찾아가는 서울人터뷰'를 통해 시민들과 직접 소통한다. 사진은 성동구청장 시절 시민과 소통하는 모습. 아시아경제DB
정 후보 측 선거캠프인 착착캠프에 따르면 '찾아가는 서울人터뷰'는 후보의 직통번호로 접수된 시민 문자 중에서 사연을 선정해 후보가 직접 당사자를 찾아가 인터뷰를 나누는 캠페인이다. 지난달 5일부터 지난 13일까지 약 한 달간 직통번호에 접수된 문자는 5186건이다.
정 후보 측은 시민과의 인터뷰를 기반으로 공약을 개발하고 '시민이 주인인 서울'이라는 서울시정 비전을 제시할 예정이다.
정 후보는 "시민들의 불편을 직접 듣고 해결하는 '정원오표 실용 행정'을 보다 많은 시민께서 직접 체감하실 수 있도록 기획했다"며 "이번 캠페인을 시작으로 시민들의 의견을 경청할 수 있는 다양한 방법을 계속해서 고민해 나갈 것"이라고 말했다.
이날 정 후보는 첫 일정으로 서울 종로구 북촌을 찾는다.
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착착캠프는 "이번 캠페인은 '시민은 주연, 시장은 조연'이라는 후보의 평소 행정철학에 기반해 기획된 것으로, 정 후보의 트레이드 마크인 '직접 소통'을 정규 콘텐츠화한 것"이라며 "성동구청장 재임 12년간 실제 시민의 삶에서 불편을 해결해 온 정 후보만이 보여줄 수 있는 '효능감 있는 행정'을 서울 시민이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 실제로 접할 기회가 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.
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