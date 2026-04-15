2026년 신규 단원 선발 완료

천안·청주 60여명 1년 무상 교육

한화그룹이 청소년 대상 음악 교육 프로그램 '한화청소년오케스트라' 2026년도 신규 단원 선발을 마치고 본격적인 운영에 돌입했다.

한화 청소년오케스트라 단원들이 악기 레슨에 열중하고 있는 모습. 한화 AD 원본보기 아이콘

15일 한화그룹에 따르면 '한화청소년오케스트라'는 14일 첫 교육을 진행했다. 선발된 60여명의 단원들은 약 1년간 체계적인 음악 교육을 통해 정통 클래식 음악을 경험하게 된다.

올해로 13년째를 맞은 한화청소년오케스트라는 한화그룹과 한국메세나협회가 함께 운영하는 대표 사회공헌 프로그램이다. 천안과 청주 지역의 클래식 음악 접근성이 낮은 초·중·고교생을 대상으로 전 과정을 무상 지원하며 예술교육 사각지대 해소에 기여해 왔다.

이 프로그램은 베네수엘라에서 시작된 음악 교육 모델 '엘 시스테마(El Sistema)' 철학을 기반으로 한다. 단순한 연주 기술 습득을 넘어, 청소년들이 악기 교육과 합주 과정을 통해 자존감과 공동체 의식을 키우고 사회 구성원으로 성장하도록 돕는 데 중점을 두고 있다.

이재명 대통령도 지난해 6월 문화예술인과의 만남에서 '엘 시스테마'를 언급하며 청소년 음악 교육의 중요성을 강조한 바 있다.

한화청소년오케스트라는 전문 강사진의 체계적인 레슨과 오케스트라 합주 교육을 병행하며 협동과 소통의 가치를 체득할 수 있도록 운영된다. 실제로 수료 단원 가운데 음악대학에 진학하는 사례도 꾸준히 나오며 가시적인 성과를 내고 있다. 단순 취미 활동을 넘어 청소년의 성장과 진로로 이어지는 선순환 구조를 구축했다는 평가다.

한화그룹 관계자는 "한화청소년오케스트라는 그룹의 경영 철학인 '함께 멀리'를 가장 잘 보여주는 프로그램"이라며 "청소년들이 음악을 통해 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

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한화그룹은 이외에도 ▲초등학생 대상 친환경 돌봄교실 '맑은학교 만들기' ▲중학생 대상 우주과학 인재 육성 프로그램 '우주의 조약돌' ▲고등학생 대상 과학 경진대회 '한화사이언스챌린지' 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 청소년들의 성장 기회를 확대하고 있다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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