아시아 15개국 HVAC 파트너 초청

‘LG HVAC 커넥트 2026’ 개최

LG전자가 성장잠재력이 큰 글로벌 사우스 지역인 아시아 주요 국가의 핵심 파트너를 대상으로 현지 맞춤형 냉난방공조(HVAC) 솔루션을 소개하고 사업 확대에 속도를 낸다.

LG전자는 지난 13일부터 나흘간 필리핀, 태국, 인도네시아 등 아시아 15개국의 주요 HVAC 파트너들을 국내로 초청해 'LG HVAC 커넥트 2026'을 진행하고 있다.

LG전자 김재승 아시아지역대표가 14일 마곡사이언스파크에서 열린 ‘LG HVAC 커넥트 2026’에서 기조연설을 하고 있다. LG전자 AD 원본보기 아이콘

이번 세미나에 참석한 70여 명의 각국 핵심 파트너들은 LG전자 HVAC 제품을 현지 유통하고 물리적 설치까지 담당하는 중요한 역할을 수행한다. 이들은 기술 교류와 교육 관련 협업 등 여러 방면에서 협력 범위를 넓히며, LG전자 기업 간 거래(B2B) 및 HVAC 사업의 핵심 이해관계자로 자리 잡았다.

LG전자는 최근 필리핀의 패스트푸드 체인에 냉각솔루션을 공급하며 데이터 분석을 통해 에너지를 관리하는 '비컨' 시스템을 함께 제안, 추가 수주에 성공했다. 태국의 샤부샤부 체인에는 기존 덕트 제품에 필터를 별도로 부착함으로써 대량의 유증기를 처리하면서도 운전 효율은 대폭 끌어올렸다.

LG전자는 마곡 LG사이언스파크에 ▲지역 전략사업 오퍼링존 ▲LG HVAC AI존 ▲신사업 존을 마련해 다양한 HVAC 제품 포트폴리오와 프로젝트 수행 역량을 소개했다. 특히 지역 전략사업 오퍼링존에서는 국가별·고객별 특성을 반영해 LG전자가 실제로 제안, 공급한 맞춤형 제품과 솔루션을 아시아 지역 파트너들과 함께 살펴보며 사업 기회를 모색했다.

법인별로 별도 세션을 마련해 해당 국가의 특성을 반영한 제품 포트폴리오와 오퍼레이션 전략도 강조했다. 평택 칠러 공장, 프리미엄 가전 매장인 LG전자 플래그십 D5를 둘러본 파트너들은 초대형 칠러부터 공기청정기 등 가정용 제품까지 아우르는 LG전자의 HVAC 기술력에 높은 관심을 나타냈다.

LG전자는 현지 핵심 파트너들과 기술 및 신뢰 기반의 장기적인 파트너십을 구축해 ▲성장률 극대화 ▲매출 확대 ▲지속 가능한 성장모델 조성을 추진하고 있다. 하반기에는 중남미 지역의 파트너 대상 세미나를 마련하는 등, 연 단위 관리 프로그램 운영으로 파트너 풀을 정교화하고 있다.

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LG전자 ES사업본부장 이재성 사장은 "글로벌 사우스 HVAC 시장에서 중요한 역할을 하는 현지 파트너들과의 관계를 강화하고 전략적 방향성을 공유함으로써, 매출 확대는 물론 지속 가능한 성장모델을 만들 것"이라고 밝혔다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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