수출입銀, 두산 AI·에너지 사업에 5조 지원
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전략산업 '초격차' 뒷받침
CCL·SMR·로보틱스 등 집중 지원
AX 특별프로그램 최대 1.2%p 우대 적용
한국수출입은행이 두산그룹의 인공지능(AI) 전환과 전략산업 경쟁력 강화를 위해 2028년까지 총 5조원 규모의 금융 지원에 나선다. 반도체 소재와 차세대 에너지, 로보틱스 등 국가 전략산업 분야에서 글로벌 점유율 확대를 뒷받침하겠다는 구상이다.
황기연 한국수출입은행장(왼쪽)과 김민철 두산 대표이사가 14일 서울 여의도 수은 본점에서 열린 ‘국가전략산업 분야 수출 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 업무협약' 행사에서 기념 촬영을 하고 있다. 한국수출입은행
수출입은행은 15일 두산그룹과 '국가전략산업 분야 수출 경쟁력 강화 및 공급망 안정화'를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 AI 대전환에 따른 산업 구조 변화에 대응해 핵심 전략 분야의 경쟁력을 선제적으로 확보하기 위해 마련됐다. 지원 대상은 ▲반도체 핵심 소재인 동판적층판(CCL) ▲소형모듈원자로(SMR) ▲가스터빈 ▲로보틱스 등이다. CCL은 반도체 기판의 핵심 기초 소재로, 칩 간 신호 전달을 가능하게 하는 기반 역할을 한다.
수출입은행은 두산그룹의 관련 사업이 적기에 추진될 수 있도록 금융을 단계적으로 공급할 계획이다. 생산시설 확충과 원자재 확보 등 실질적인 투자 집행을 지원해 글로벌 시장 확대와 공급망 안정화를 동시에 노린다는 전략이다.
지원 실효성을 높이기 위한 우대 조치도 병행된다. 수출입은행은 'AX(AI 전환) 특별 프로그램'을 통해 최대 1.2%포인트의 금리 우대를 적용하는 등 가용한 금융 지원 수단을 총동원할 방침이다. 양측은 이번 협약을 바탕으로 구체적인 금융 집행을 위한 실무 협의에 착수할 예정이다. 단순 협약에 그치지 않고 실제 투자와 설비 확충으로 이어지도록 하겠다는 것이다.
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황기연 수출입은행장은 "반도체와 미래 에너지 산업은 국가 경쟁력과 경제 안보를 좌우하는 핵심 인프라"라며 "두산이 글로벌 시장에서 초격차 경쟁력을 확보할 수 있도록 금융 파트너 역할을 강화하겠다"고 밝혔다.
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