기업분석·자산운용·리스크 관리 등 금융 실무 전반에 에이전틱 AI 적용 계획

금융사 네트워크 기반 PoC 및 도입 확산 전략 병행

사진=(주)딥서치 김재윤 대표(오른쪽)와 모티프테크놀로지스 임정환 대표(왼쪽) AD 원본보기 아이콘

주식회사 딥서치(대표 김재윤)가 모티프테크놀로지스(대표 임정환)와 '금융 특화 LLM 구축 및 Agentic AI 워크스페이스 상용화' 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

최근 생성형 AI 기술이 확산되는 가운데, 할루시네이션(환각) 문제와 클라우드 환경에서의 데이터 보안 이슈가 주요 과제로 지목되면서 글로벌 금융권에서는 내부망 기반의 '도메인 특화 언어모델(Domain-Specific LLM)'에 대한 관심이 높아지고 있다.

양사는 이러한 흐름에 대응해 모티프테크놀로지스의 외부 의존성이 없는 파운데이션 모델 아키텍처와 딥서치가 보유한 금융 데이터 및 구조화된 지식 체계(택소노미)를 결합하기로 했다. 이를 통해 외부 인터넷과 분리된 온프레미스(On-premises) 환경에서 활용 가능한 금융 특화 LLM을 공동으로 개발할 계획이다.

이번 협력은 단순한 질의응답 수준을 넘어 실제 업무 수행을 지원하는 '에이전틱 AI(Agentic AI) 워크스페이스' 구축까지 범위를 확장한다. ▲공시 및 재무제표 데이터를 기반으로 한 기업 분석 및 가치평가(Valuation) 리포트 자동 생성 ▲거시경제 지표와 시장 뉴스를 종합 분석해 자산운용 포트폴리오 최적화 및 투자 의사결정 지원 ▲포트폴리오 이상 징후에 대한 실시간 리스크 모니터링 ▲M&A 과정에서 피인수기업에 대한 분석 및 평가 등 고도의 전문성이 요구되는 금융 실무를 AI가 보조하는 형태로 구현될 예정이다.

상용화 단계에서는 딥서치가 구축해 온 50여개 이상의 금융사 네트워크를 활용해 기술검증(PoC)과 초기 배포를 추진할 예정이다. 모티프테크놀로지스는 모델 개발과 함께 온프레미스 환경에 적합한 서빙 인프라 및 프레임워크 구축을 담당해 실제 운영이 가능한 형태로 구현한다는 계획이다.

김재윤 딥서치 대표는 "IB, 자산운용, 리서치 센터 등 금융기관 핵심 부서에서는 보안 환경을 유지하면서 실무 의사결정을 지원하는 AI에 대한 수요가 높다"며 "금융 데이터와 고객 네트워크를 기반으로 도입 효율성과 안정성을 고려한 AI 인프라를 제시하겠다"고 말했다.

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임정환 모티프테크놀로지스 대표는 "글로벌 주요 금융기관에서도 내부망 기반 모델 구축이 확대되는 추세"라며 "양사의 기술과 데이터를 결합해 금융 AI 활용 환경을 단계적으로 확장해 나갈 것"이라고 전했다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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