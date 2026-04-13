대전시정, 재난·안전 현장, 행사·축제 등 현장 영상

대전시민이 직접 촬영한 영상 콘텐츠를 시 공식 유튜브 채널 '대전 TV'에서 공개한다.

'시민 영상 플랫폼'은 시정 소식, 재난·안전 현장, 행사 및 축제 등 다양한 현장을 시민이 직접 촬영해 제보하는 참여형 홍보 사업이다.

콘텐츠는 ▲정책 및 시정 ▲재난·안전 관련 현장 ▲관광지·축제·행사 스케치 ▲생활 속 유용한 정보 ▲기타 대전을 알릴 수 있는 다양한 영상 등이다.

참여를 희망하는 시민은 촬영한 영상을 촬영 일시, 장소, 내용 등 간단한 정보와 함께 접수 전용 전자우편으로 제출하면 된다. 영상은 주 단위로 취합해 내부 검토를 거쳐 선정 후 대전시 공식 유튜브 채널 '대전 TV'를 통해 공개된다.

대전시 관계자는 "시민이 직접 촬영한 영상은 현장감과 공감도가 높아 시정 홍보에 큰 도움이 될 것"이라며 "시민의 시선으로 담은 다양한 이야기가 시정 홍보에 반영될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

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'시민 영상 플랫폼'은 4월부터 12월까지 운영되며, 참여 방법 등 자세한 사항은 대전시 공식 유튜브 채널 '대전 TV'와 공식 SNS 게시물을 통해 확인할 수 있다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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