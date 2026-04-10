수익률·OCIO·TDF로 연금시장 공략

농협금융, 전 부문 수익률 1위 발판

농업인 퇴직연금 제도 대비 농업인 특성 맞춘 설계

NH농협금융지주가 기금형 퇴직연금 제도 도입에 발맞춰 은행·증권·자산운용을 아우르는 그룹 차원의 '삼각편대' 인프라를 구축하고 시장 선점에 나섰다. 자회사별 강점을 결합해 기금형 제도가 요구하는 운용 전문성과 맞춤형 자산관리 역량을 확보, 퇴직연금 시장의 패러다임을 선도하겠다는 전략이다.

이찬우 NH농협금융 회장. NH농협금융 AD 원본보기 아이콘

10일 금융권에 따르면 농협은행은 원리금 비보장 상품 운용 수익률에서 확정급여형(DB) 19.33%, 확정기여형(DC) 21.55%, 개인형퇴직연금(IRP) 22.04%를 기록했다. 지난해 4분기 기준 5대 은행 가운데 전 부문 1위다.

이 같은 성과의 배경에는 NH투자증권이 자리 잡고 있다. NH투자증권은 대형 공공기금 운용을 통해 업계 최고 수준의 OCIO(외부위탁운용관리) 트랙레코드를 구축해왔다. 지난해 고용노동부 퇴직연금 사업자 평가에서는 종합 우수사업자이자 증권업 부문 1위로 선정됐다.

NH아문디자산운용도 연금 특화 상품 경쟁력을 강화하고 있다. 대표 상품인 '하나로 TDF 시리즈'는 안정적인 장기 운용 성과를 바탕으로 최근 순자산 1조원을 돌파했다.

NH금융은 단순 금융상품 판매를 넘어 '은퇴 이후의 삶'까지 아우르는 서비스 확대에도 공을 들이고 있다. 시니어 특화 브랜드 'NH올원더풀'을 통해 퇴직연금 수령 고객에게 세무 상담부터 맞춤형 자산 설계까지 제공하는 '시니어 토탈 라이프케어 플랫폼'을 구축했다.

아울러 농정 대전환 국정과제 중 하나인 '농업인 퇴직연금 제도' 도입에도 대비하고 있다. 소득 변동성이 크고 자산이 농지에 집중된 농업인의 특성을 반영한 맞춤형 연금 모델을 설계한다는 계획이다.

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이찬우 NH농협금융 회장은 "기금형 퇴직연금 시대에는 단일 회사 역량만으로는 기업과 가입자의 복합적인 수요를 충족하기 어렵다"며 "은행의 수익률 경쟁력과 시니어 관리 역량, 증권의 OCIO 전문성, 자산운용의 글로벌 네트워크를 결합한 통합 시너지로 퇴직연금 시장의 새로운 표준을 제시하겠다"고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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