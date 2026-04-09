히타치에너지코리아, 에너지 전환 가속화 대응 위해 강동근 신임 대표이사 선임

삼성 E&A·ABB Korea 거친 글로벌 에너지 전문가…국내 전력시장 공략 강화

＜이미지: 히타치에너지코리아 강동근 신임 대표이사＞ AD 원본보기 아이콘

히타치에너지(Hitachi Energy)가 한국 법인 히타치에너지코리아의 신임 대표이사에 강동근 대표를 선임했다고 9일(목) 밝혔다. 이번 선임은 국내 전력·에너지 산업의 빠른 변화 속에서 고객 중심의 서비스 역량을 강화하고, 에너지 전환 가속화에 맞춘 사업 전략을 추진하기 위한 리더십 재정비 차원에서 이뤄졌다.

강동근 신임 대표는 삼성 E&A(구 삼성엔지니어링)에서 중동, 미주, CIS, 북아프리카 등 다양한 글로벌 시장을 무대로 영업·마케팅(Sales & Marketing), 사업개발(Business Development), 프로젝트 관리(Project Management) 등 글로벌 핵심 조직을 이끌며 폭넓은 현장 경험을 축적했다. 2016년부터 2021년까지는 사우디아라비아 지점장을 역임하며 중동 지역 사업을 총괄했다. 이후 ABB Korea에서 삼성·현대그룹 담당 글로벌 어카운트(Global Account) 임원으로 재직하며 로봇(Robot), 에너지 전환(Green H2), 재생에너지(Renewable), 소형모듈원전(SMR), 스마트 빌딩(Smart Building) 등 다양한 분야에 걸쳐 국내 주요 고객사와의 전략적 협력 사업을 성공적으로 이끌었다.

강대표는 미국 오리건주립대학교(Oregon State University) 기계공학과를 졸업했으며 전력·에너지 분야에서 글로벌 비즈니스 감각과 산업 전반에 대한 이해를 갖춘 리더로 평가받는다. 히타치에너지는 이번 선임을 통해 HVDC 및 송·변전 인프라 사업 확대, 재생에너지 연계 안정성 강화, 디지털 전력망 솔루션 수요 증가 등 변화하는 시장 환경에 보다 효과적으로 대응해 나갈 것으로 기대하고 있다.

강동근 신임 대표는 "고객의 성장과 국내 전력·에너지 산업 발전에 실질적인 가치를 더하는 파트너가 되겠다"며 "시장 변화에 기민하게 대응하고, 고객사와의 신뢰와 협력을 기반으로 안정적이고 효율적인 에너지 솔루션을 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

AD

한편, 히타치에너지코리아는 'Inspire the next era of sustainable energy(지속가능한 에너지의 새로운 시대를 열다)' 라는 비전 아래, 탄소 중립 실현을 위한 에너지 전환을 가속화하는 데 필요한 기술을 개척하고 디지털 전환을 지원하는 솔루션을 제공하고 있다. 또한 에너지 시스템을 더욱 지속 가능하고, 유연하며, 안전하게 발전시키기 위해 국내외 고객 및 파트너사들과 긴밀하게 교류 및 협업하고 있다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>