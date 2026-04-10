미스릴, 제조 현장 데이터·비전 AI 솔루션 ‘옵티마-알파’·‘옵티마-비전’ 출시

산업안전 AI 솔루션을 넘어 제조 AX 고도화… 향후 Physical AI 기반 RX 확장 본격화

산업 특화 AI 전문기업 미스릴(대표 조정현)이 제조 현장의 데이터 활용과 비전 AI 기반 운영 최적화를 지원하는 신규 솔루션 *옵티마-알파(OPTIMA-ALPHA)'와 '옵티마-비전(OPTIMA-VISION)'을 출시했다고 밝혔다.

이번 출시는 미스릴이 기존 산업안전 AI 솔루션 중심의 사업 영역을 넘어, 제조 현장의 운영 효율화와 지능화를 지원하는 AX(AI Transformation) 기업으로 본격 확장하는 의미를 담고 있다. 나아가 향후에는 로봇개, 드론, 휴머노이드 등 Physical AI 기술과 연계해 RX(Robotics Transformation) 영역까지 사업을 확대해 나간다는 계획이다.

미스릴은 그동안 비전 기술을 활용한 산업안전 AI 솔루션을 바탕으로 공장 및 고위험 산업현장의 안전관리 고도화에 집중해 왔다. 이번에 새롭게 선보인 옵티마 시리즈는 이러한 현장 이해와 AI 기술력을 기반으로, 안전을 넘어 제조 운영 전반의 데이터화·지능화·자동화를 지원하기 위해 기획됐다.

옵티마-알파는 제조 현장에서 발생하는 다양한 데이터를 통합·분석해 운영 의사결정을 지원하는 솔루션이다. 설비, 공정, 생산, 운영 데이터를 기반으로 이상 징후를 조기에 파악하고, 현장 운영 효율을 높일 수 있도록 지원한다. 이를 통해 기업은 데이터 기반의 관리 체계를 강화하고, 제조 현장의 AX 전환을 보다 체계적으로 추진할 수 있다.

옵티마-비전은 비전 AI를 활용해 현장을 실시간으로 인식하고 분석하는 솔루션으로, 제조 공정과 작업 환경에서 발생하는 다양한 상황을 영상 기반으로 감지·판단할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 현장 모니터링의 정밀도를 높이고, 작업 이상 상황이나 운영 리스크를 보다 신속하게 파악할 수 있어 제조 현장 운영의 안정성과 효율성을 강화할 수 있다.

미스릴은 이번 옵티마-알파와 옵티마-비전 출시를 통해, 산업안전 중심의 AI 기업에서 제조 현장의 운영 최적화까지 아우르는 통합 AI 기업으로 한 단계 도약한다는 방침이다. 특히 데이터 기반 판단 기능과 비전 AI 기반 인지 기능을 고도화함으로써, 향후 로봇이 실제 현장에서 움직이고 실행하는 단계까지 연결되는 기술적 기반을 구축해 나갈 예정이다.

또한 미스릴은 2026년 4월 15일~16일 일본 마쿠하리 멧세에서 열리는 'Startup JAPAN EXPO 2026'에 참가해 신규 솔루션인 옵티마 시리즈를 선보일 예정이다. Startup JAPAN EXPO 2026은 일본 최대 스타트업 전시 행사 중 하나로, 미스릴은 이번 참가를 통해 일본 및 글로벌 시장 내 잠재 고객과 파트너사를 대상으로 자사의 제조 AX 역량과 향후 RX 확장 비전을 적극 소개한다는 계획이다.

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미스릴 관계자는 "이번 옵티마-알파와 옵티마-비전 출시는 산업안전 AI를 넘어 제조 현장 전반의 AX를 지원하는 미스릴의 새로운 출발점"이라며 "앞으로는 데이터와 비전 기술을 집약하여 이를 하드웨어에 접목한 Physical AI를 통해, 산업현장에서 AX와 RX가 유기적으로 연결되는 미래형 운영 체계를 만들어 나가겠다"고 말했다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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