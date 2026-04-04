전자경매·유통혁신 논의 본격화… 현대화 사업, 제도 개선·현장 의견 반영

한국해양수산개발원(KMI)이 부산공동어시장의 디지털 전환과 유통 혁신을 위한 협의체를 출범시키며 현대화 사업에 속도를 낸다.

KMI는 지난 3일 부산공동어시장의 현대화와 운영 혁신을 지원하기 위한 '부산공동어시장 디지털·유통혁신 협의체' 제1차 회의를 개최했다.

한국해양수산개발원이 부산공동어시장의 현대화와 운영 혁신을 지원하기 위한 '부산공동어시장 디지털·유통혁신 협의체' 제1차 회의를 개최하고 있다. KMI 제공 AD 원본보기 아이콘

부산공동어시장은 국내 산지 수산물 유통의 핵심 거점으로, 현재 추진 중인 현대화 사업은 단순 시설 개선을 넘어 전자경매 도입과 물류·위생·안전 체계 고도화 등 구조적 전환을 포함하고 있다. 이에 따라 다양한 이해관계자 간 협력과 제도 개선 필요성이 커지고 있다.

이번 협의체는 한국해양수산개발원과 부산시, 공동어시장, 학계, 수산 유통과 도매시장 전문가 등이 참여하며, 오는 12월까지 총 9차례 운영된다. 월 1회 정기회의와 분과회의를 병행해 주요 현안을 점검하고 전자경매 도입과 운영 방안, 관련 법·제도 개선 방향 등을 논의할 예정이다.

또 협의체 논의 결과를 바탕으로 생산자 단체와 유통업체, 가공업체 등을 대상으로 간담회를 열어 현장 의견을 수렴하고, 이를 정책에 단계적으로 반영해 나갈 계획이다.

정연송 부산공동어시장 대표이사는 "전문가 협의체를 통해 부산공동어시장이 미래 수산업 시장을 선도할 수 있도록 현대화 사업이 원활히 추진되길 기대한다"고 말했다.

AD

조정희 KMI 원장은 "부산공동어시장 현대화는 단순한 시설 개선을 넘어 수산물 유통 체계 전반의 혁신을 의미한다"며 "현장 중심의 실질적인 개선 방안을 도출해 종합적인 정책 방향을 제시하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>